Conmoción en Os Mallos por la muerte accidental de un menor en un domicilio de Ángel Senra

La muerte de un niño de unos dos años por un accidente doméstico en un domicilio de la calle Ángel Senra ha causado gran conmoción en esta travesía y en todo el barrio de Os Mallos al conocerse la noticia del fallecimiento del menor.

La responsable de un establecimiento de hostelería de Ángel Senra explicó que ya anoche llamó la atención de la llegada de tres coches patrulla de la policía nacional y una ambulancia. Según señala, supo que había fallecido un niño porque llegó un coche fúnebre blanco. Otra vecina señalaba que al principio se comentó que la ambulancia estaba por un hombre que había bebido, pero el trabajador de otra cafetería cercana relata que, después de la llegada de los servicios policiales y de emergencia, algo que llamó la atención de los vecinos e hizo que muchos se asomaran a la ventana, escucharon a una mujer que parecía de origen extranjero, totalmente "rota", que lamentaba ante el portal la muerte de su hijo. De acuerdo con una vecina que lo observó desde el edificio de enfrente, vio llegar corriendo a la mujer, que "se tiró en el suelo y se echó a llorar".

Iván Pazo, vecino de la calle, vio cómo se desarrollaba la tragedia desde su ventana. "Yo estaba en cama para dormirme", explica, cuando, en torno a la noche escuchó los gritos desgarradores de "mi hijo, mi hijo" de la madre: se asomó a la ventana, al igual que otros vecinos, y vio el despliegue de policías y sanitarios. "Llegaron familiares, dos psicólogas, un taxi que debió traer al juez, y me suena que en la ambulancia se fue alguien al hospital, entiendo que por atención psiquiátrica, y luego [los allegados] se quedaron aquí llorando mucho rato, hasta las dos no se acabó todo", relata.

En cambio, algunos comerciantes de la calle indicaban que no tuvieron conocimiento hasta enterarse por la prensa. "Me llamó una amiga que vive en el segundo" del edificio en el que ocurrió la muerte, afirmaba la propietaria de un bar cercano, por si ella "había visto algo", pero el bar había recogido poco antes. Tres estudiantes que viven de alquiler en el inmueble en el que ocurrió el suceso señalaban esta mañana que no conocían a la familia en la que ocurrió la desgracia y que no se habían enterado de lo que había ocurrido, más allá de ver el despliegue policial por la ventana. Otras personas que salían del edificio esta mañana indicaban que fue un "lamentable" accidente.