¿Está en A Coruña el peor restaurante de España? Cenando con Pablo y Champi Muros lo visitan y este ha sido su veredicto

¿Está en A Coruña el peor restaurante de España según Google Maps? "Hemos llegado de viaje y solo queríamos pinchar algo en fin, la peor elección con diferencia, croquetas congeladas y de las peores (...) solo comí pan, menuda vergüenza", es una de las reseñas que pueden verse en su ficha de Google.

Actualmente, el restaurante, ubicado en una de las zonas más transitadas de A Coruña, tiene 1,6 de nota media y unas 580 reseñas "horrorosas".

El local, que ha cambiado de nombre en más de una ocasión, aparece como Coca Cola no Pepsi, y para llegar a él hay que ir hasta el Hostal Hotil, según la ficha de Google.

Pero, ¿es tan malo como dicen? Bajo esta premisa, y aprovechando que estaba en Galicia, Cenando con Pablo, el popular influencer gastronómico, se ha acercado junto al gallego Champi Muros para comprobar si de verdad se come tan mal y este ha sido su veredicto.

"No hemos comido mal"

En el vídeo compartido por el influencer gastronómico, puede verse a ambos creadores de contenido probando una amplia variedad de los platos ofrecidos por el restaurante coruñés.

Lo primero que prueban son las rabas que, si bien están "un poco insípidas", acaban teniendo un aprobado de cinco y medio. "A mí me gustan", dice Champi. "No me dicen nada para bien ni tampoco para mal", añade sobre las patatas que las acompañan.

Lo siguiente es el pulpo. "No tiene mala pinta", observa Pablo. Pero al probarlo ambos coinciden en que está "blando", un producto que hace bajar la nota del restaurante. "Para mí, suspenso, pero no horripilante como muchos os gustaría que pasase en el vídeo", zanja Pablo.

Tras las rabas y el pulpo, llegó el turno de las croquetas y la tortilla. Sobre las primeras, coinciden en que "no saben a nada". "Es como masticar bechamel", dice Champi Muros. Con todo, es cierto que por la cantidad de reseñas negativas, ambos confiesan que "venimos un poco con miedo, con predisposición".

"No está mala, pero es muy normal", dice Pablo sobre la tortilla. "Algo está pasando aquí hoy", añade.

Lo último que prueban es la carne que, si en un primer momento les sabe raro, parece que era por la salsa. "Este cacho está bueno", afirma Champi.

"Es un sitio muy estándar"

El veredicto final es claro: "no es un sitio en el que digas comí que flipas, pero no es un sitio en el que digas es el peor sitio en el que comí en mi vida. Es un sitio muy estándar", resume Champi Muros.

"Sinceramente, no hemos comido mal, pero yo no me fío eh", puntualiza Pablo, haciendo alusión que, pese a ir de incógnito, los dos creadores de contenido fueron identificados rápidamente por otros comensales, por lo que el restaurante pudo haberse esmerado más con la comida.