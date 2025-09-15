A Coruña recupera la influencia anticiclónica

Este martes Galicia recupera la influencia de las altas presiones, por lo que el tiempo seco volverá por unos días a A Coruña. Aunque esto no significará que los cielos estén totalmente despejados en la ciudad, si bien las nubes serán escasas y no impedirán el paso del sol.

Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero ascenso, llegando a los 15ºC, mientras que las máximas serán de 22ºC. Esta será la tónica en los próximos días en la ciudad, aunque jueves y viernes las temperaturas alcanzarán los 25ºC.

Los vientos soplarán con intensidad moderada en la ciudad.

Esta situación aguantará en principio hasta el sábado, cuando se espera el regreso de la lluvia a A Coruña. Además, a partir de ahí, las temperaturas máximas no superarán los 20ºC.