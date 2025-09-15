El crucero 'Scarlet Lady' vuelve a A Coruña
El buque lleva a 2.816 en un viaje exclusivamente para adultos
El megacrucero Scarlet Lady vuelve a recalar este verano en A Coruña. Tras visitar la ciudad a finales de julio, cuando la Autoridad Portuaria de A Coruña realizó el tradicional intercambio de metopas, el buque regresa a los muelles coruñeses, en esta ocasión al de Calvo Sotelo.
El Scarlet Lady es el único buque de la compañía Virgin Voyages exclusivamente para adultos, cuenta con una eslora de 277 metros y un total de 17 cubiertas, haciéndolo casi tan alto como algunos de los edificio más emblemáticos de la ciudad. Llegó del puerto británico de Portsmouth y, a bordo, hay 2.816 pasajeros, aunque tiene capacidad para unos 5.000. Su siguiente destino será el puerto de Lisboa.
