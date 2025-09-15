Detenido tras resistirse a patadas a una identificación
La Policía Nacional arrestó en la noche del pasado sábado en la calle Ramón Cabanillas, en el barrio Os Mallos, a un hombre que se resistió a ser identificado y llegó a golpear a los agentes. De acuerdo con fuentes policiales, el 091 acudió al barrio después de recibir el aviso de que en la vía había habido problemas, de los que este diario no ha tenido más detalles, y un hombre se resistió a la identificación, llegando a propinar patadas a los agentes, y también golpes con las manos, sin causar a los efectivos lesiones de entidad.
