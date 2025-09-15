Si no lo leo no lo creo
Facu Díaz y Miguel Maldonado, ¿un par de ‘gafes’ en Balaídos?
ANTÓN PERULEIRO
Facu Díaz y Miguel Maldonado trajeron su espectáculo Quieto todo el mundo, ayer, a Palexco. El dúo cómico se subió al parqué después de gafar al Celta en Balaídos, tal y como hicieron saber a un público coruñés entregado a su humor, que incluyó el típico pique futbolístico. «¿Pero qué estáis, en Segunda B?», espetó Maldonado al auditorio, provocando una sonora pitada, que acalló interesándose por la segunda posición que ocupa el Deportivo en la categoría de plata. «Bien, bien...», celebró. «En cuanto sacamos un pie del estadio, marcó el Celta», agregó Facu, desvelando su presencia en el partido que, horas antes, enfrentó al Celta con el Girona, y que finalizó en tablas tras un gol de penalti de Borja Iglesias en el descuento.
