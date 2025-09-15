'A todo gas’ por las donaciones de médula tras recibir un autotrasplante en A Coruña

«Siempre dije que mi sueño era correr en coches, desde antes incluso de la enfermedad. Y siempre tuve claro que, si conseguía hacerlo, después de pasar por esto y que desde Asotrame (Asociación Galega de Afectados por Transplantes Medulares e Enfermidades Oncohematolóxicas) me echasen una mano, mi manera de agradecerlo e intentar visibilizar su importante labor sería llevando su logotipo en mi vehículo, y difundiendo su mensaje en favor de las donaciones de médula ósea en todas las competiciones en la que participase».

Quien habla es Adrián Insua, naronés de 32 años, y el «esto» al que se refiere es un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer hematológico que le fue diagnosticado «en septiembre de 2021», y que ha superado gracias a un autotrasplante de médula realizado en el Hospital de A Coruña (Chuac).

Diagnóstico y desconocimiento

En el Día mundial del linfoma, que se conmemora hoy, comparte su experiencia para dar visibilidad a esta dolencia (de la que existen muchos tipos), una gran desconocida, pese a ser uno de los cánceres de la sangre más frecuentes. En España, de hecho, se detectan unos 7.000 nuevos casos cada año. A Adrián el diagnóstico le llegó después de «meses con fuertes dolores de espalda».

«Fui al médico, y no me hicieron ninguna prueba ni nada. Solo me dieron relajantes musculares. Sin embargo, como continuaba con el dolor, tuve que ir a la mutua, porque estaba trabajando y ya no aguantaba más. Me tuvieron allí un mes con corrientes, diciéndome que era ‘nada, una lumbalgia’. Hasta que me hicieron una resonancia, y aparecieron bultos por todo el cuerpo. Eran los ganglios del linfoma», rememora Adrián, quien reconoce que, entonces, «no tenía ni idea» de «qué era esta enfermedad». «Me hablaron de la palabra ‘cáncer’, pero no sabía nada más», refiere.

Autotrasplante en el Chuac

«En un primer momento —prosigue—, me lo tomé mal. Después, al hablar con los médicos y ver que había bastantes tratamientos, lo cogí con más positivismo. Empecé con quimioterapia suave, cada 15 días. Funcionó hasta cierto punto, ya que me rebajó bastante los ganglios, pero la enfermedad no desapareció del todo. A partir de ahí, se planteó el tema del autotrasplante de médula [de sus propias células madre], que me hicieron en el Chuac, donde pasé un mes ingresado, en aislamiento», recuerda, antes de pormenorizar cómo sobrellevó ese proceso.

«El último ciclo de quimio te deja, digamos, con las defensas a cero. Y claro, tienes que estar en aislamiento, con el mínimo de visitas posibles. En mi caso, como mentalmente soy muy fuerte, dije en mi casa que prefería estar 25 días en aislamiento en lugar de 30, y pasarlo solo, sin visitas, para que no se complicase la cosa. Fue lo que intentamos hacer, y la verdad es que tuve suerte. Salió todo bastante bien y, a los veintipico días, pude volver a casa», explica Adrián, quien «justo en aquel momento de hacer el autotrasplante», entró en contacto con Asotrame, entidad que «ya conocía por una amiga que trabajó en ella y era voluntaria».

Apoyo durante el proceso

«Desde Asotrame me contaron un poco cómo era el tema del autotrasplante, y me ofrecieron sus servicios, como la posibilidad de hacer uso de un piso que tienen en A Coruña para el alojamiento de familiares de pacientes que sean de otra localidad. Nosotros no utilizamos ese recurso. No obstante, una vez que me hicieron el autotrasplante y todo estuvo bien, me pasaron a una incapacidad, al haber superado los 18 meses de baja, y desde Asotrame me echaron una mano con todo el tema de papeleo, y me asesoraron un poco», indica Adrián, quien resalta que, ante un diagnóstico de cáncer, «ya no es solo el proceso de la enfermedad», sino que, «después, te ves metido en temas administrativos», que «tienes que solucionar sin saber por dónde tirar».

«Cada 3-4 meses estoy yendo a revisión. Justo este miércoles tengo una, y siempre estás con ese runrún de que pueda haber una recaída, aparte de las secuelas que arrastras. Yo perdí audición por la quimio, las manos se me quedan dormidas... Además, era asmático, llevaba como unos 15 años sin tratamiento de esa enfermedad, y ahora sufro otra vez problemas neumológicos. Estoy con una incapacidad absoluta, porque los ganglios me afectaron también a la columna y no pude volver a trabajar. Asimilar esto es complicado, de ahí la importancia de tener el tiempo un poco cubierto, para no darle demasiadas vueltas a la cabeza»

«Asotrame a mí me ayudó mucho en todo esto», reitera este joven naronés, «ahora libre de la enfermedad», aunque consciente de que «siempre puede haber una recaída», en cuyo caso «tendría que echar mano de una donación de médula».

subraya Adrián, mecánico de profesión, quien, en su caso, ha encontrado ese respiro mental en las carreras de coches.

«Compito en eslalon, con la Escudería Scratch Fene. El año pasado, comencé corriendo en un coche cedido por ellos, en el que ya llevábamos el logotipo de Asotrame, y ahora ya tengo mi propio vehículo de competición en el que, por supuesto, sigo dando visibilidad a su importante labor, así como a las donaciones de médula», concluye.