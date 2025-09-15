La gasolinera más vanguardista de A Coruña: "Haberla conservado no hubiese sido descabellado"

«No sólo era una nueva tipología sin tradiciones, sino que nació unida al automóvil, que era a principios del siglo XX un símbolo de la modernidad», explica el arquitecto lucense Alberto Rodríguez Arias sobre lo que representaron las estaciones de servicio o gasolineras en los primeros años de la pasada centuria. Sobre esta cuestión hablará a partir de las 20.00 horas de este martes en la sede coruñesa de la Real Academia de Belas Artes, donde expondrá que estas instalaciones fueron aprovechadas por sus diseñadores para la experimentación arquitectónica.

«No había una tradición de atrás como sí podía haber en edificios universitarios, ayuntamientos, incluso de viviendas», señala Arias, quien también destaca que una estación de servicios «tenía una escala muy pequeña, muy controlable, que permitía a los proyectistas jugar un poco más libremente con ellas». Aunque en muchos casos estos edificios los diseñaron ingenieros, él centró su tesis doctoral en las realizadas por arquitectos que las usaron «para introducir, experimentar y evolucionar las formas del Movimiento Moderno que se empezaron a ver por Europa adelante».

La levantada en A Coruña en la zona de Cuatro Caminos, desaparecida en 1997, fue una de estas gasolineras, de la que dice que «no era de las más rompedoras, pero a pesar de ello tenía unas líneas modernas», a lo que unía que fue diseñada por dos arquitectos muy relevantes en la ciudad, Antonio Tenreiro y Peregrín Estellés, autores del Banco Pastor, entre otros edificios. «Aunque esta fue una obra temprana, ya rompieron un poco e introdujeron el Movimiento Moderno en otros proyectos», indica Rodríguez Arias, quien añade que muchas de las obras de los arquitectos que analizó «se vio que supusieron realmente un punto de inflexión en su arquitectura o que fue el único experimento vanguardista de otros».

«Las gasolineras acercaron la arquitectura moderna a toda la sociedad, porque las veía cualquier persona que acudiese a repostar, ya fuese el propietario de un Hispano-Suiza o el repartidor de cualquier producto», comenta este arquitecto, quien menciona entre las más destacables en España la de Casto Fernández-Shaw en la calle Alberto Aguilera de Madrid, construida en 1927 , ya que además se situó en «uno de los primeros edificios vanguardistas de España».

La iniciativa de experimentar con estas instalaciones en España surgió de los arquitectos, pero en Italia fue la empresa estatal de petróleos la que lo hizo al apostar por una imagen moderna de marca en todo el país. Algo que de hecho Campsa, al igual que en Estados Unidos las empresas Texaco o Shell se dedicaron a hacer edificios en serie, indica.

Aunque reconoce la dificultad de encontrar nuevos usos para estas gasolineras en los tiempos actuales, también destaca que esta cuestión es una de sus preocupaciones. «Al final renta mucho más hacer un edificio de viviendas que mantener una gasolinera, aunque en el caso de la de A Coruña, en la que casi prácticamente se resumía todo a una fachada, haberla conservado dentro de lo que se hizo después tampoco hubiese sido nada descabellado», afirma.

«Si pensamos en las que hay desperdigadas por carreteras nacionales, igual resulta que en un sitio puede ser un centro de día espectacular, la otra puede ser una clínica dental, porque hace falta justo en esa zona geográfica...», expone sobre esta reconversión, de la que dice que «puede ser bastante flexible, siempre que haya un interés y se analice bien la necesidad del lugar».