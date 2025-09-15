La obra de ampliación del Chuac da un nuevo paso adelante con la apertura al tráfico este lunes del nuevo acceso al recinto sanitario desde la AC-10, el vial que une Alfonso Molina con el puerto a través del túnel de Eirís. Francisco Menéndez, director da Axencia Galega de Infraestruturas, explicó que este vial será necesario para que cuando esté en ejecución la obra principal del hospital “pueda haber una alternativa de salida desde el entorno hospitalario”.

Menéndez detalló que con esta carretera “también se podrá habilitar un acceso exclusivo de entrada para ambulancias que dará una mayor flexibilidad y una priorización clara para el transporte sanitario”. También añadió que el diseño final del acceso es diferente del proyectado porque el Sergas y el Concello propusieron cambios que se introdujeron.

“No podemos ponernos nerviosos, lo primero que hay que hacer es garantizar la asistencia sanitaria porque no podemos dar un paso en falso que pueda tener consecuencias negativas para la prestación que se hace en este hospital”, dijo Mendéndez sobre los retrasos que está sufriendo el proyecto, ya que el pasado agosto estaba previsto el derribo del viaducto por el que se accede al Chuac desde la avenida de A Pasaxe.

El Hospital de A Coruña abre un nuevo acceso por la AC-10 para las obras. / Iago López / RollerAgencia

El director de la Axencia Galega de Infraestruturas recordó que esa actuación “era incompatible con la del hospital de pacientes y se entendió que había que minimizar el tiempo que iba a estar cortado ese acceso y por lo tanto lo que se hizo fue reprogramarlo”. En su lugar se optó por poner en marcha el acceso desde la AC-10 y una consolidación del terreno donde están los aparcamientos entre el Chuac y la AC-12 “porque tiene muy peores características de lo que estaba previsto”.

“Hay que dejar claro que por mucho que se publique no nos vamos a poner nerviosos y vamos a poner por delante siempre la prestación del servicio público en el hospital”, advirtió Menéndez, quien aludió a la “complejidad que tiene esta actuación”, hasta el punto de asegurar que “no resiste la comparación con cualquier otra obra hospitalaria de España”. Añadió que la obra “se está llevando con la mayor agilidad que pueda haber” y que está “orgulloso” de cómo se desarrolla.

Sobre la marcha del proyecto recordó que ya se puso en marcha en su momento el aparcamiento provisional para los trabajadores del hospital, está en marcha la torre polivalente y la urbanización de Pedralonga para realojar a los expropiados, así como el retranqueo de servicios en la AC-12. Ahora se realiza la supervisión del proyecto definitivo del hospital y “cuando reciba el visto bueno del área sanitaria para la distribución de espacios se licitará”.

Destacó que están movilizados 85 millones en obras y expropiaciones y que en la fase dos se sumará el resto, que superará ampliamente los 500 millones.