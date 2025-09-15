Martín Yáñez es la voz de A Coruña que “va a emocionar a España” en OT

En el Coro Contabile de A Coruña todos contienen la respiración. En la noche de este lunes uno de los suyos pisa el escenario de Operación Triunfo para la gala 0. Pablo Carballido, su profesor de canto desde que el joven se incorporó al Coro Contabile con 11 años, lo define como “un monstruo” por su “aparato vocal privilegiado” y su “gran talento interpretativo”. Bajo su tutela, Martín Yáñez aprendió a moldear una voz que sorprende por su “fuerza y delicadeza”. “Tiene una sensibilidad musical extraordinaria, es muy bueno y, sobre todo, muy auténtico. Eso se va a ver en el programa”, asegura el docente.

Carballido recuerda que Martín le confesó su participación en el concurso este verano, aunque sin desvelar detalles antes de que se hiciera público. “Yo le preguntaba avances, pero no contaba más de la cuenta, yo insistía, pero nada”, comenta entre risas. El profesor relata que, al principio, el coruñés era un chico introvertido que necesitó tiempo para soltarse, hasta que formó su propio grupo de amigos dentro del coro. Ahora, dice, “es muy querido y una gran persona a nivel humano”.

Antes de su salto a Operación Triunfo, Martín también participó en el programa Factor X con el grupo WAY, integrado por cinco amigos. Fue una experiencia que le sirvió de antesala a este nevo reto. Carballido está convencido de que su exalumno brillará: “Estoy totalmente convencido que va a ganar y esta noche lo va a hacer genial”. “Es tan tranquilo que esta noche como mucho estará algo inquieto”, pronostica su profesor.

Sus compañeros de coro lo valoran mucho y, entre ellos, su apodo ya es leyenda: “Don Croissant”. “Cuando tuvo que dejar los ensayos de los sábados por la mañana para trabajar, como también iba al gimnasio, se puso muy fuerte. Le empecé a llamar Croissant porque, al estar tan musculado, se parecía a uno y, al final, el nombre se quedó para todos”, confiesa Pablo Carballido.

Mientras que la academia de Operación Triunfo abre sus puertas a los nuevos talentos, en el Coro Contabile todos esperan “con emoción y confianza” la participación de Martín Yáñez, un joven que empezó escondido entre las voces del coro y que hoy apunta a emocionar y conquistar un escenario nacional.