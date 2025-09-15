Cuando Monelos vio abrir su primer negocio: «La gente decía que bajaba a A Coruña como si fuese otra ciudad»

Cuando un nuevo barrio se abre camino, sus calles se llenan no solo de camiones de mudanzas y vecinos dispuestos a iniciar una nueva aventura, sino también de bares y comercios que dan vida e imprimen identidad a la zona. Si pudiéramos viajar en el tiempo, podríamos ver cómo era Monelos hace 50 años, con casas bajas y la avenida sin asfaltar, pero con una farmacia que se convirtió en un punto de encuentro. Todavía lo es hoy, con medio siglo de historia. Fue el padre de Héctor Castro el que abrió las puertas de la botica en un pequeño local junto a una mercería y una papelería. Después siguió creciendo, pero siempre en el mismo sitio: el número 77 de la avenida de Monelos. «Fue como un centro de reunión», explica Castro, que asegura que, cuando se instaló la farmacia, el barrio «apenas tenía servicios». Fue uno de los motivos por los que su padre escogió la ubicación.

«La farmacia abrió en 1975 y dio vida al barrio»

Héctor Castro ante su farmacia. / IAGO LOPEZ/ROLLER AGENCIA

Cuando el padre de Héctor Castro abrió la farmacia en Monelos hace 50 años, el barrio poco se parecía a lo que es ahora. «Aquí no había muchos servicios. Eran casas de 2 o 3 alturas, la avenida no estaba asfaltada y no existían las Torres de los Marineros», cuenta Castro, titular de la botica desde 2009, que asegura que, por lo que le cuentan, en aquellos tiempos «la gente del barrio que bajaba al centro decía que iba a A Coruña, como si fuese una ciudad diferente».

«La farmacia abrió en 1975 y dio vida al barrio», indica. Su padre decidió esta ubicación porque vio una «carencia de servicios» y que «la zona estaba poco atendida». «Estaba el mercado, donde daba la vuelta el trolebús, pero nada más», añade.

La farmacia se convirtió en un centro de reunión. «Para el barrio supuso la llegada de un punto cercano con un profesional que atiende la salud pero que también abarca la parte social, en cuanto a tejido vecinal». Ese contacto con los vecinos nunca se perdió. «Intentamos seguir dando esa impronta de ser una farmacia que da atención a las personas», expresa Héctor Castro, que sigue el legado de su padre, fallecido en 2017. Es la cara visible de un lugar que lo vio nacer y crecer. «Mi padre abrió la farmacia en el 1975 y yo nací en el 77, así que la gente del barrio me vio en pañales. De hecho, alguna vecina me cuidó», detalla, feliz de haber pasado tantas horas entre esas paredes donde ahora sigue trabajando.

«Estuve toda la vida aquí. Luego me fui a hacer la carrera en Santiago de Compostela y volví a trabajar», informa el farmacéutico, que es consciente de que «las generaciones de Monelos han ido cambiando». «Antes había mucha gente del mar y mucha ayuda de un vecino con otro», señala, convencido de que reforzar esa red es posible.

Otros negocios pioneros en los barrios de A Coruña

Se puede decir, por tanto, que la farmacia de Monelos es un comercio pionero. Como lo fue también el de Marián Rey, que abrió un negocio en Novo Mesoiro cuando casi ni había vecinos. Empezó como una tienda de regalos y papelería, y luego fue sumando productos de alimentación para adaptarse a las necesidades del barrio. Más que una tienda, también fue un punto de referencia. Todos en Novo Mesoiro conocen este lugar. Suma dos décadas de recorrido y ahora ya comparte calle con un banco, una clínica veterinaria, una escuela de música, una frutería o una cafetería. Hace 20 años, esto parecería inimaginable.

Marián Rey es un ejemplo de esas personas que arriesgan y ganan. Pero no es fácil llegar a un barrio recién nacido y sembrar vida. Este reto lo va a asumir próximamente Paloma González de Ramos, que será la responsable de la clínica veterinaria Gatocan, que va a abrir en Xuxán. Es el barrio más nuevo de la ciudad. Por ahora, si uno pasea por las calles de esta zona solo se encuentra viviendas.

No hay bares, restaurantes ni comercios. Ni un kiosco en el que comprar el periódico o una panadería a la que ir diariamente. Gatocan da el primer paso, pero seguramente muchos vengan detrás. «Es un barrio joven que creemos que tiene muchísimo potencial», indica González de Ramos, ilusionada con este nuevo capítulo de una protectora que suma 20 años de vida. Ella será la primera. Como hicieron algunos cuando Matogrande empezó a desarrollarse. Pablo Suárez, del Yates’s, y Ramón Vázquez, del Aquitania, recuerdan aquellos primeros pasos a principios de los 2000 y aún se sorprenden con cómo ha crecido el barrio. Ellos, por supuesto, pusieron su granito de arena.

«Gracias a los vecinos me fui adaptando a sus necesidades»

Marián Rey, en la puerta de su negocio. / Mosreyfotografía/Cedida

Cuando Marián Rey inauguró su tienda en Novo Mesoiro, el barrio apenas estaba naciendo. Era 2005 y abrió sus puertas bajo el nombre de Don Lambón, que más tarde cambió al que todavía conserva, A tenda de Marián. «Cuando empezamos había muy pocas viviendas, los obreros eran de nuestros mejores clientes, fuimos viendo llegar muchas mudanzas de los vecinos y crecer el barrio poco a poco», recuerda la dueña de esta tienda dedicada a la alimentación, librería y papelería en el número 30 de la avenida de Novo Mesoiro.

Aunque Marián no vivía en la zona, sí supo ver el potencial que tenía para iniciar su negocio. «Creía que un barrio que se estaba creando necesitaba de unos servicios como el que podría dar y me lancé a la aventura», confiesa. El salto fue perfecto. Es una referencia en Novo Mesoiro. «El barrio ha ido cambiando», manifiesta, y asegura que la instalación fue sencilla gracias a los que la rodean. «Lo bueno de ser el primer negocio es que gracias a los vecinos me fui adaptando a las necesidades que podrían tener. Lo malo, la incertidumbre de si funcionaría el negocio, pero poco a poco se consiguió», explica. Ese agradecimiento al barrio se ve reflejado en el cristal de su negocio, donde se puede leer «Gracias. 20 años».

«La relación con mis vecinos es excelente, hay niños que los vi subirse al autobús su primer día del cole y ahora son universitarios», recuerda, a la vez que agradece_«a los clientes de la tienda el trato y la fidelidad mostrada». Espera, no obstante, que ese cariño «continúe un poco más, mínimo hasta el año». Le espera la jubilación, el descanso y el disfrute, pero siempre se llevará «al barrio y su gente en el corazón».

«Elegimos Xuxán porque tiene muchísimo potencial»

Paloma González, en Xuxán. / CARLOS PARDELLAS

Xuxán ha ido creciendo mucho en los últimos años. Grandes edificios, aceras y un parque infantil conforman uno de los nuevos barrios de A Coruña. Aunque hay alguna oficina por la zona y supermercados, la clínica veterinaria de Gatocan será el primer negocio del barrio. Ya está en obras y espera abrir muy pronto. «Elegimos Xuxán porque creemos que tiene muchísimo potencial. Es un barrio joven, rodeado de zonas verdes y con familias que están empezando sus proyectos de vida, muchas de ellas con animales a su cargo. Nos parecía el sitio perfecto para abrir la clínica: poder crecer junto al barrio y estar cerca desde el principio, ofreciendo un servicio de confianza para sus mascotas», cuenta la responsable del centro, Paloma González de Ramos, ilusionada con este nuevo capítulo.

Recuerda que Gatocan «lleva ya más de veinte años trabajando por el bienestar animal», y ahora desembarca en Xuxán con la ilusión de seguir creciendo. «Nació como protectora para rescatar y dar segundas oportunidades a perros y gatos abandonados, y a día de hoy seguimos con nuestro refugio en Coirós, desde donde hacemos adopciones, campañas de esterilización y concienciación sobre la tenencia responsable», relata González de Ramos entre cubos de pintura y ladrillos.

Cuenta que con la apertura de esta clínica veterinaria dan «un paso más» dentro de Gatocan. «Lo bonito es que los beneficios de la clínica ayudan a sostener la labor de la protectora, así que al final es un círculo en el que todos ganan: los animales del barrio reciben un servicio cercano y profesional, y los que están en el refugio también se benefician», expone.

La protectora convertirá Xuxán en su nueva casa, ahora solo queda esperar para conocer los demás negocios que acompañen a Gatocan en esta aventura en el barrio.

«Matogrande es como una pequeña ciudad, aquí hay de todo»

David Carballeira, uno de los socios del Aquitania. / Casteleiro/Roller Agencia

Cualquier persona que haya ido a Matogrande conoce el Aquitania. Ese bar que abrió en el año 2000 y que continúa recibiendo clientes a pesar del paso del tiempo y de la evolución del barrio. Su dueño, Ramón Vázquez, recuerda los inicios, cuando decidió abrir su negocio en un lugar que todavía estaba forjando su identidad. «Fue una coincidencia. Yo quería montarlo en el centro, en la plaza donde estaba el Cine Coruña, pero uno de los constructores tenía locales en Matogrande y allí fui», comenta. Estaban abiertos bares como el Rico Rico y el Degustación, pero el Aquitania llegó como alternativa y se consolidó como un referente. «El barrio se puso de moda en aquel momento», asegura Vázquez, que cuenta con David Carballeira como socio.

A comienzos del nuevo milenio, «empezó a venir mucha gente a Matogrande» y los establecimientos estaban llenos. «Se mantiene, pero ya no es lo que era. Ahora el ambiente se mueve por otras zonas», señala desde un bar que se dedica a desayunos, cafés, tés e infusiones, vinos y cerveza. «Nosotros no damos comidas y también hay otros locales en la zona que trabajan más de tarde-noche», cuenta sobre el barrio. Ramón Vázquez explica que «Matogrande es como una pequeña ciudad, aquí hay de todo».

«Cuando vinimos, pensamos que era una buena zona»

Pablo Suárez en la barra del Yate´s. / IAGO LOPEZ/ROLLER AGENCIA

Fue en el año 2000 cuando Pablo Suárez fijó sus ojos en un bajo de la calle Juan Díaz Porlier en Matogrande. Unos meses después, en febrero de 2001, abría la cervecería Yates’s. «Cuando vinimos, pensamos que era una buena zona. Ha crecido mucho», expresa el hostelero, que llevó a cabo este proyecto junto a su socio Carlos Prado. «En el barrio ya había algún local de hostelería, aunque muchos ya no existen hoy en día, pero no había grandes hoteles, ni las oficinas de la Seguridad Social ni el Ofimático que hoy es Xuxán. Todo se ha ido añadiendo y le ha dado vida», relata.

Desde su bar, Suárez es testigo del paso de «todo tipo de gente» por este barrio, no solo los que viven en él. «Vienen turistas de paso, trabajadores de todo tipo, gente de otros barrios...», indica.

Apenas tenía 25 años cuando se embarcó en esta aventura que, finalmente, «salió bien», como él mismo explica. De todos modos, no fue un camino de rosas. «Es cierto que tuvimos suerte, pero también lo pasamos mal con la crisis de 2008 y la pandemia», reconoce. Desde el Yates’s, Pablo Suárez detalla que se levantan cada día con la ilusión de «seguir adelante». «No somos un local de moda. Llevamos con la misma filosofía desde que abrimos, adaptando el local a los nuevos tiempos», concluye.