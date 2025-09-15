Un rescate ficticio para despedir a un bombero de A Coruña

El salvador de gaviotas del cuerpo de Bomberos de A Coruña se ha despedido hoy de sus compañeros tras cuarenta años en el servicio. En un acto en el Palacio de María Pita, los bomberos simularon un rescate ficticio para celebrar al cabo José Luis Costoya, conocido como Goyo.

Para convencerlo y llevarlo hasta el lugar, sus compañeros hablaron con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, para fingir un problema en el Ayuntamiento. Una vez allí le presentaron con un ramo de flores y una gaviota de peluche para celebrar alguno de sus rescates más sonados. El bombero recibió los regalos visiblemente emocionado mientras recibía un gran ovación de sus compañeros, la regidora y los viandantes que estaban presentes en la plaza.

"Ha sido un poco emotivo", confesaba Costoya, que dice que a él le hubiese bastado con un apretón de manos y no le hacía falta "tanta parafernalia". "Mis compañeros se sobrepasaron", señaló el cabo, al que han bautizado como el "salvador de gaviotas".

Y es que a Costoya le quedó este particular sambenito porque uno de sus primeros rescates fue a una gaviota que se había quedado atrapada con un cordel y que , a pocos días de jubilarse, volvió a vivir la misma historia. "La última intervención volvió a ser también con una gaviota que había quedado atrapada en Monte Alto", explicó. Su último turno terminó con sus compañeros llevándolo en volandas.