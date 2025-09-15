Un rescate ficticio para despedir a un bombero de A Coruña
José Luis Costoya participó en su "último dispositivo" en el Palacio de María Pita
El salvador de gaviotas del cuerpo de Bomberos de A Coruña se ha despedido hoy de sus compañeros tras cuarenta años en el servicio. En un acto en el Palacio de María Pita, los bomberos simularon un rescate ficticio para celebrar al cabo José Luis Costoya, conocido como Goyo.
Para convencerlo y llevarlo hasta el lugar, sus compañeros hablaron con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, para fingir un problema en el Ayuntamiento. Una vez allí le presentaron con un ramo de flores y una gaviota de peluche para celebrar alguno de sus rescates más sonados. El bombero recibió los regalos visiblemente emocionado mientras recibía un gran ovación de sus compañeros, la regidora y los viandantes que estaban presentes en la plaza.
"Ha sido un poco emotivo", confesaba Costoya, que dice que a él le hubiese bastado con un apretón de manos y no le hacía falta "tanta parafernalia". "Mis compañeros se sobrepasaron", señaló el cabo, al que han bautizado como el "salvador de gaviotas".
Y es que a Costoya le quedó este particular sambenito porque uno de sus primeros rescates fue a una gaviota que se había quedado atrapada con un cordel y que , a pocos días de jubilarse, volvió a vivir la misma historia. "La última intervención volvió a ser también con una gaviota que había quedado atrapada en Monte Alto", explicó. Su último turno terminó con sus compañeros llevándolo en volandas.
- Negocios pioneros en barrios de A Coruña: 'Vi a niños subir al bus en su primer día de cole y ahora son universitarios
- El primer negocio de Xuxán se prepara para abrir: «Es un barrio joven con muchísimo potencial»
- Novedades para los aviones en el aeropuerto de A Coruña: 'Tendrá rutas más precisas, flexibles y seguras
- La gran promotora de San Amaro prevé comprar más suelo para lanzar su proyecto de pisos en la zona
- Cortes de tráfico en la autopista A Coruña-Carballo: así afectarán a los conductores
- El Deportivo arregla los arcados de Riazor: estos son los usos que le quiere dar a los locales
- Un hombre, herido grave en un atropello en la avenida de Oza
- Las cinco sopas de todo el mundo que calientan A Coruña