El ‘Scarlet Lady’ se pone 'a la altura' de grandes edificios de A Coruña

El crucero Scarlet Lady vuelve a atracar en A Coruña. Tras visitar por primera vez la ciudad a finales de junio, este gran buque, de 277 metros de eslora, 38 de manga y, según revistas especializadas, 66 metros de altura, retorna a los muelles coruñeses.

El Scarlet Lady, de la compañía Virgin, es uno de los cruceros más impresionantes que han llegado. Aunque en julio atracó en el muele de Transatlántico, su amarre en el Calvo Sotelo deja ver su enorme tamaño. Y es el que la altura del barco está casi a la par con algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, como Torre Coruña, en la plaza de Portugal, con 65 metros de altura, o la Torre Efisa, también de 65 metros. La comparación de su gran tamaño es evidente incluso con alguno de los inmuebles más cercanos, como puede ser el del Banco Pastor, que mide 38 metros.

El Scarlet Lady llegó a la ciudad desde el puerto británico de Portsmouth y la dejó sobre las 17.00 horas para partir hacia Lisboa. A bordo hay 2.816 pasajeros que pueden disfrutar de un viaje diseñado exclusivamente para adultos y pasar los días en alguna de las 17 cubiertas del buque, que tiene una capacidad total de unas 5.000 personas.

Los grandes barcos están detrás del aumento de cruceristas en A Coruña. En tan solo diez años estos buques han pasado de cargar 1.500 a 2.500 pasajeros de media. Según la Memoria del Puerto, el 2024 fue un año de récord, con 164 cruceros amarrando en los muelles coruñeses y dejando cerca de 407.000 viajeros. Para este 2025 las previsiones son todavía mayores, con 180 barcos y 450.000 cruceristas.

El fenómeno es parte de una tendencia en el sector. «Cada vez se hacen barcos más grandes y nosotros estamos en las grandes líneas de cruceros», explicó el responsable de la terminal de cruceros y director general de Rubin e Hijos, Luis del Moral.