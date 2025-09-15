Estas son las deudas de la movilidad metropolitana de A Coruña: Cercanías, bicis públicas, mejores buses y un barco

Más de la mitad de las personas que trabajan en A Coruña residen fuera del municipio, según datos del Estado, y decenas de miles de personas entran y salen de la ciudad por motivos sanitarios, educativos o de ocio. La ciudad está renovando las infraestructuras, con la creación de una estación intermodal y ampliación de Alfonso Molina en marcha, la del puente de A Pasaxe pendiente y otros proyectos todavía atascados en trámites, como la cuarta ronda o el baipás de Betanzos para reducir los tiempos en tren a Ferrol.

Pero las administraciones tienen otras promesas pendientes más allá de las obras, como la creación de un tren de Cercanías que dé respuesta a la demanda de transporte ferroviario, un consorcio metropolitano de transportes para mejorar los servicios de bus o decidir si se creará un transporte por barco con Oleiros. Queda pendiente expandir los modelos de alquiler de bicis públicas de A Coruña y Arteixo a la comarca, y la reforma urbana que supondrá la transformación de los muelles abre la posibilidad a nuevas propuestas, como la creación de un tranvitrén.

Cercanías

Este servicio ferroviario existe, no solo en las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona o Valencia, sino también en Cádiz, San Sebastián, Asturias o Cantabria. Con el Eje Atlántico, que conecta A Coruña con Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo, como líder nacional con más de cinco millones de viajeros, y protestas de los usuarios de tren, que piden mejores conexiones, la creación de un servicio para trayectos cortos es una exigencia recurrente. Y es un compromiso del Gobierno del Estado, a raíz del pacto de investidura con el BNG para investir a Pedro Sánchez.

Pero, de momento, solo hay un estudio aún sin terminar. El Gobierno encargó a la empresa pública Ineco que realizase un informe sobre el proyecto, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló hace pocos días que el objetivo es «presentarlo antes de que termine el año». En respuesta a preguntas del diputado nacionalista Néstor Rego, Puente afirmó que se estudian cuatro «zonas principales», A Coruña, el Eje Atlántico, Vigo, una línea interior y una quinta complementaria, la del Feve.

La implantación no tiene fecha, ni hay detalles de en qué consistiría un Cercanías en cuanto a tipos de vehículos, horarios, rutas y precios, pero el Concello de Culleredo quiere impulsar ya un proyecto concreto para la creación de un servicio de este tipo que aproveche la línea férrea existente a lo largo de la ría. Tendría paradas en los principales núcleos: As Xubias, Ponte Pasaxe, Fonteculler, O Burgo, A Barcala, Cambre y Cecebre, y lo presentará al Ministerio de Transportes.

El consorcio metropolitano

El área metropolitana de A Coruña, que debería permitir realizar proyectos en común para la comarca, lleva prometiéndose décadas, pero los planes están en vía muerta. El Gobierno local se comprometió con el BNG en 2023 a redactar un proyecto de ley, pero nunca lo ha presentado, alegando que el PP lo tumbaría en el Parlamento gallego Pero la alcaldesa, Inés Rey, sí ha defendido la coordinación del área en movilidad con otros mecanismos, como la convocatoria reciente de una mesa de regidores del área para discutir el futuro de Alvedro.

Y la creación de un consorcio de transportes metropolitano es un proyecto que la precede y por el que apostó. En 2018, con Xulio Ferreiro como alcalde de A Coruña, acordó junto con los regidores de Bergondo, Betanzos, Cambre, Culleredo, Oleiros y Sada pedir a la Xunta que incluyese un área metropolitana de transporte en la ley autonómica del ramo. Al año siguiente, Rey prometía un «consorcio de Transportes Metropolitano» en la campaña que acabó convirtiéndola en alcaldesa, con mejora de la conexión en bus entre la ciudad y el área.

En 2024, Rey respaldó al candidato del PSdeG a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, mientras este prometía un consorcio de transporte metropolitano si ganaba las elecciones. Aunque la idea aparece una y otra vez (el año pasado la reclamó Oleiros) quedó en el camino, mientras se acumulan quejas de usuarios de buses metropolitano.

Servicio de bicis

Aunque no haya consorcio, el Ayuntamiento de A Coruña sí tiene proyectos conjuntos de movilidad con otros Concellos. Hay acuerdos con Arteixo y Culleredo por las líneas de bus urbano coruñés a A Zapateira y Meicende, que dan servicio a vecinos de estos municipios , y Rey firmó el pasado mes de abril un pacto con el regidor de Arteixo, Carlos Calvelo, para realizar proyectos comunes, entre ellos la posibilidad de extender los enlaces.

A Coruña y Arteixo también tienen los dos únicos servicios públicos de alquiler de bicicletas de la comarca, BiciCoruña y biciArteixo, y plantearon que los usuarios de uno puedan usar el del otro, al menos para moverse entre ambos municipios o instalar un «intercambiador». El proyecto aún no ha echado a rodar, y, además, el resto de municipios de la comarca carecen de servicios similares. La Diputación ha creado carriles bici como parte de su proyecto de red viaria ciclista en la comarca, todavía por completar, los Concellos han abierto otros tramos y los planes municipales de movilidad siempre apuestan por la bici, pero no hay plan para un servicio comarcal de préstamo.

Barco de la ría de O Burgo

Y tampoco a abandona el puerto el proyecto de crear un servicio de transporte marítimo entre A Coruña y Oleiros cruzando la ría, recogido en el plan de movilidad del segundo municipio y heredero de una conexión que existió hace décadas. En 2022 Rey y el alcalde oleirense, Ángel García Seoane, presentaron un plan que imitaría al barco que une Vigo con O Morrazo (con cientos de miles de pasajeros anuales) y que debía reducir el tráfico rodado. Se presentó un proyecto de viabilidad, pero el plan lleva años sin avances visibles y, al igual que el anuncio de la Xunta de crear una pasarla que cruzase la vía, parece haber naufragado.

Tranvitrén

La intermodal que reunirá los servicios de bus y tren en una estación se espera para el año que viene, y la reforma de los Jardines llevará a la parada de bus metropolitano a la zona del Colón, pero el gran cambio para el transporte público vendrá con la reforma de los muelles interiores. La fachada marítima de la ciudad, desde Batería a Calvo Sotelo a la playa de Oza e incluyendo la estación de San Diego, se transformará con proyectos por concretar pero que, según los planes preliminares, incluirán viviendas, viales y equipamientos.

La documentación elaborada también incorpora propuestas de movilidad, como un paso a nivel para el ferrocarril a los muelles interiores, soterrar tráfico en tramos entre las avenidas del Puerto y del Ejército, un gran bulevar por la fachada marítima o aprovechar el espacio para realizar más carriles bici y carriles bus. También la posibilidad de un tranvitrén (un sistema de metro ligero que puede moverse por vías de tren) para conectar con el área metropolitana o un servicio de cercanías en la línea a Betanzos y Lugo, con paso «por el corredor de la ría de O Burgo». El servicio podría llegar hasta la plaza de Ourense, donde se propone un «intercambiador intermodal» entre transporte urbano e interurbano, pero a estos planes todavía les queda mucho camino por correr: el documento que debe planificar la reforma de los muelles todavía tardará años en materializarse.