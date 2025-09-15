The Kooks actuará en A Coruña en una de sus tres fechas en España en 2026

La banda The Kooks, una de las más influyentes del indie-rock de los 2000, anuncian nueva gira para el próximo año. Dentro de la etapa europea, el grupo originario de Brighton presentará su último trabajo “Never/Know” el 5 de marzo en la sala Pelícano de A Coruña, en la que será una de sus únicas tres fechas en España. La última actuación de los británicos en Galicia fue en 2023 en el festival O Son do Camiño.

“Never/Know” (2025), su trabajo más espontáneo donde exploran nuevas influencias, es una celebración del momento presente. Un álbum donde mantienen el sonido de guitarras que siempre les ha caracterizado, pero con un enfoque más fresco y moderno.

Este concierto formará parte de O Gozo Festival, que nació en 2023 con el apoyo de Xunta de Galicia en el marco de Concertos do Xacobeo. Las entradas podrán comprarse a través de la web de Live Nation a partir del viernes 19 de septiembre a las 10.00 horas.