El tiempo en A Coruña: ¿Cómo viene la tercera semana de septiembre?

El verano en A Coruña tiene los días contados y el otoño lleva un par de semanas llamando a la puerta con todos sus argumentos. La caída de las temperaturas y los chubascos que han campado a sus anchas desde que comenzó septiembre anuncian un cambio de estación que es ya inminente y los coruñeses deshojan el calendario mientras las castañas maduran en los árboles y todo en el cielo y el paisaje dibuja ya un escenario otoñal.

A estas alturas, y con el curso escolar ya echado a andar, nos preguntamos: ¿cómo vienen los últimos días del verano coruñés? ¿Qué tiempo hará durante la tercera semana de este mes en el que dejamos atrás la temporada estival para encarar el último trimestre del año?

Por ahora este lunes día 15 Meteogalicia ya no dibuja lluvia en el mapa del tiempo de A Coruña pese a que anoche los chubascos refrescaron la tarde-noche del domingo en la ciudad. Hoy será un día con algunas nubes, sobre todo durante la primera mitad de la jornada, pero previsiblemente sin precipitaciones, y con temperaturas suaves: 15 grados de mínima y 21 de máxima. Por la tarde se abrirán más claros.

El martes día 16 la nubosidad irá a menos y los termómetros se moverán entre los 13 grados de mínima y los 22 de máxima.

El predominio de las altas presiones se mantendrá también durante la jornada del miércoles 17, que será un día con algunas nubes durante la mañana y con una tarde soleada --bajan las temperaturas, con 11 grados de mínima y 20 de máxima-- y para jueves 18 Meteogalicia también prevé un día sin apenas nubes marcado por el tiempo estable y soleado, con máxima por encima de los 20 grados y mínima de 11 grados.

Esta situación anticiclónica de estabilidad atmosférica empezará a cambiar el viernes día 19, que previsiblemente será una jornada de transición, con más nubosidad, aunque todavía con baja probabilidad de precipitaciones pero sin que se descarte ya algún chubasco aislado.

De cara al fin de semana, tanto el sábado 20 como el domingo 21, Meteogalicia prevé una elevada probabilidad de lluvias en A Coruña, así que los coruñeses dirán adiós al verano con paraguas para recibir al otoño con chubasquero.