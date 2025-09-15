Tranvías sortea bicicletas plegables durante la Semana Europea de la Movilidad de A Coruña
Será entre todos los usuarios del 16 al 21 de septiembre
La Compañía de Tranvías de A Coruña sorteará doce bicicletas plegables entre los usuarios del autobús urbano por la Semana Europea de la Movilidad. Entre el 16 y 21 de septiembre la compañía repartirá dos vehículos compatibles con el transporte en los buses cada día. Los ganadores serán anunciados en las redes sociales de la entidad, que publicará los números de las tarjetas Millenium.
El lema de la Semana Europea de la Movilidad este año es "movilidad para todas las personas". Con esta misma frase la Compañía de tranvías quiere agradecer a los usuarios la confianza en el autobús urbano, y sus esfuerzos por favorecer la movilidad sostenible y accesible.
