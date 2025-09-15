Viva Suecia visitará A Coruña en abril en su nueva gira
Será la única actuación en el noroeste peninsular
El grupo de indie Viva Suecia visitará A Coruña el 18 de abril de 2026 en su nueva gira que acaba de anunciar. Esta será la primera actuación de los murcianos en la ciudad tras hacerlo en la playa de Riazor en el Festival Noroeste en 2018.
"Hecho en tiempos de paz" será el nombre de este nuevo tour con el que presentarán el disco homónimo que se lanzará el próximo 10 de octubre.
En esta nueva gira el grupo ha anunciado nueve fechas en ocho ciudades, siendo A Coruña la única del noroeste peninsular. Sin embargo, todavía no se conoce cuál será la localización del concierto.
Las entradas para el recital podrán adquirirse desde este miércoles 17 de septiembre a las 13 horas en Ataquilla y la web del grupo.
