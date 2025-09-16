14.000 cruceristas y un huevo de Fabergé: así es uno de los desembarcos más masivos de la temporada en A Coruña
Los tres barcos atracan en Trasatlánticos, Calvo Sotelo y San Diego
La triple escala de este martes se deja notar en el centro de A Coruña, con terrazas llenas, calles con muchos turistas y miles de visitantes. Son casi 14.000 personas, entre pasajeros y tripulantes, entre el Seven Seas Grandeur, el Arvia y el Independence of the Seas. La Autoridad Portuaria calcula que el impacto económico es de un millón de euros.
En Calvo Sotelo Sur atracó el Seven Seas Grandeur, uno de los cruceros más lujosos del mundo. Además de su impresionante escalera, que rememora la del Titanic, destaca un exclusivo huevo Fabergé, una colección de arte extraordinaria y hasta la vajilla diseñada por Versace. Lleva a 750 viajeros. Viaje de Gijón y se va a Leixoes.
El mayor de los tres cruceros atracados es el Arvia, con capacidad para 6.600 viajeros. Está en Trasatlánticos, su puerto de origen es Southampton y el de destino, Palma de Mallorca. La triple escala ha obligado a usar el muelle de San Diego para el atraque de un viejo conocido, el Independence of the Seas, que exhibe un parque acuático en su cubierta. Tiene capacidad para 4.300 viajeros. Ha llegado de Bilbao y pondrá rumbo a Vigo.
- Negocios pioneros en barrios de A Coruña: 'Vi a niños subir al bus en su primer día de cole y ahora son universitarios
- El primer negocio de Xuxán se prepara para abrir: «Es un barrio joven con muchísimo potencial»
- Un niño de dos años fallece en A Coruña en un suceso que se investiga como accidente doméstico
- La gasolinera más vanguardista de A Coruña: 'Haberla conservado no hubiese sido descabellado
- La gran promotora de San Amaro prevé comprar más suelo para lanzar su proyecto de pisos en la zona
- Cortes de tráfico en la autopista A Coruña-Carballo: así afectarán a los conductores
- Las cinco sopas de todo el mundo que calientan A Coruña
- El Deportivo arregla los arcados de Riazor: estos son los usos que le quiere dar a los locales