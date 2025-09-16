Alfonso Rueda promete modernizar la Administración local y reducir burocracia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se comprometió a reformar la Lei de Administración Local de Galicia en esta legislatura para modernizar la organización local y simplificar la burocracia. Lo dijo ayer en su intervención en un congreso organizado por el Consello de Contas. El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, defendió la necesidad de un nuevo marco legal y financiero para los concellos.