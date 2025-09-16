Bonilla a la Vista factura 3,6 millones en churros en un año

El grupo Bonilla a la Vista, una de las marcas más reconocibles de A Coruña gracias a sus patatas fritas y a sus tradicionales chocolaterías, cerró el pasado año con una facturación de 8,9 millones, un 1,8% más, según las cuentas que la empresa ha depositado en el registro mercantil.

Con este resultado, suma ya cuatro ejercicios consecutivos de crecimiento en ventas. Sin embargo, la otra cara de la moneda está en la evolución de los beneficios, que siguen menguando: el pasado año el grupo ganó 174.000 euros, un 5,5% menos que en 2023.

El retroceso del resultado neto encadena así cuatro años. En 2021, las ganancias habían superado el medio millón de euros, en 2022 se situaron en algo más de 400.000 y en 2023 descendieron a 184.000. Ahora han vuelto a caer, lo que refleja un escenario de márgenes cada vez más ajustados a pesar de que la empresa mantiene una trayectoria ascendente en ingresos.

La actividad de Bonilla se reparte en dos líneas de negocio. Por un lado, la fábrica de patatas fritas, ubicada en Arteixo y gestionada por la sociedad Epagal. Por otro, las cinco churrerías que la familia mantiene en la ciudad bajo la sociedad Bonilla e Hijos.

Fábrica de patatas

En el caso de Epagal, la facturación alcanzó los 5,3 millones en 2024, un 0,47% más que el ejercicio previo. Pese al leve incremento, el beneficio cayó un 40%, al pasar de 69.000 a 41.000 euros. La fábrica redujo plantilla, con 29 trabajadores fijos frente a los 33 del año anterior, y ajustó sus gastos de personal, que bajaron hasta los 1,1 millones (145.000 menos). La junta general ordinaria, celebrada el 30 de junio, acordó destinar todas las ganancias a reservas.

Más positivos fueron los resultados de las churrerías. Bonilla e Hijos obtuvo un beneficio neto de 132.000 euros, un 15% más que en 2023, aunque lejos aún de los registros de 2021, cuando se superó el medio millón. La red de locales —situados en las calles Galera, Real, Juan Flórez, Barcelona y Ronda de Outeiro— alcanzó una facturación de 3,6 millones, lo que supone un aumento del 3,8%.

El negocio de hostelería mantuvo en torno a 40 empleados y destinó más de un millón de euros a gastos de personal, 38.000 menos que el ejercicio previo. El consejo de administración percibió 90.000 euros en sueldos, dietas y otras remuneraciones, una cifra idéntica a la de 2023.

Con las ventas al alza, pero los beneficios en descenso, Bonilla afronta el reto de contener costes y recuperar márgenes, en un contexto en el que sus patatas y sus churrerías siguen siendo un reclamo inconfundible.

