Buscan en A Coruña a un usuario de Aspronaga desaparecido desde la mañana del martes

No acudió a Cuatro Caminos a coger el bus al centro Lamastelle.

Dani, desaparecido desde este martes

Dani, desaparecido desde este martes / Aspronaga

La asociación Aspronaga pide ayuda para encontrar a uno de sus usuarios. En un mensaje difundido a través de las diferentes redes sociales del colectivo solicita colaboración tras la desaparición de Dani. Según explican, desapareció sobre las nueve de la mañana de este martes en la zona de Cuatro Caminos, en A Coruña. No estaba en su parada de bus al Centro Lamastelle, por lo que no llegó a ir al centro de Oleiros.

La entidad insta a que, si alguien sabe algo de su paradero, se ponga en contacto con la Policía Local o Nacional. Ha difundido su imagen a través de redes sociales y piden a los coruñeses que difundan la alerta por donde les sea posible. Lleva sudadera marrón y pantalón blanco.

