Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La calle Simón Bolívar, en Os Rosales, cambia de sentido

Los trabajos comenzarán este miércoles y, si las condiciones meteorológicas son favorables, está previsto que el jueves por la tarde se pueda circular ya por la vía

El barrio de Os Rosales.

El barrio de Os Rosales.

La calle Simón Bolívar, en el barrio de Os Rosales, en A Coruña, cambiará de sentido esta semana. Es una petición de la asociación de vecinos, que alertó al Concello de la necesidad de cambiar el sentido de la circulación en esta vía. "Hasta ahora, tanto la calle Emilio González López como Simón Bolívar iban en el mismo sentido, lo que dificultaba las maniobras de circulación para, por ejemplo, girar en busca de estacionamiento", ha explicado la concejala de Infraestruturas e Mobilidade, Noemí Díaz.

La previsión, si las condiciones meteorológicas son favorables, es que las obras comiencen este miércoles y que el jueves por la tarde se pueda circular ya por la calle Simón Bolívar con su nueva configuración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Negocios pioneros en barrios de A Coruña: 'Vi a niños subir al bus en su primer día de cole y ahora son universitarios
  2. El primer negocio de Xuxán se prepara para abrir: «Es un barrio joven con muchísimo potencial»
  3. Un niño de dos años fallece en A Coruña en un suceso que se investiga como accidente doméstico
  4. La gasolinera más vanguardista de A Coruña: 'Haberla conservado no hubiese sido descabellado
  5. La gran promotora de San Amaro prevé comprar más suelo para lanzar su proyecto de pisos en la zona
  6. Cortes de tráfico en la autopista A Coruña-Carballo: así afectarán a los conductores
  7. Las cinco sopas de todo el mundo que calientan A Coruña
  8. El Deportivo arregla los arcados de Riazor: estos son los usos que le quiere dar a los locales

La calle Simón Bolívar, en Os Rosales, cambia de sentido

La calle Simón Bolívar, en Os Rosales, cambia de sentido

14.000 cruceristas y un huevo de Fabergé: así es uno de los desembarcos más masivos de la temporada en A Coruña

14.000 cruceristas y un huevo de Fabergé: así es uno de los desembarcos más masivos de la temporada en A Coruña

El coruñés 'Tinho' es la voz de A Coruña que “va a emocionar a España” en OT: supera la Gala 0 e ingresa en la academia

El coruñés 'Tinho' es la voz de A Coruña que “va a emocionar a España” en OT: supera la Gala 0 e ingresa en la academia

Cuatro nuevas bases amplían el servicio de BiciCoruña hasta las 61

Cuatro nuevas bases amplían el servicio de BiciCoruña hasta las 61

Joe Crepúsculo, Parquesvr, Ortiga o León Benavente actuarán en la Sala Inn por su octavo aniversario

Joe Crepúsculo, Parquesvr, Ortiga o León Benavente actuarán en la Sala Inn por su octavo aniversario

El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE

El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE

Pablo Alborán anuncia la fecha de su concierto en A Coruña en 2026

Pablo Alborán anuncia la fecha de su concierto en A Coruña en 2026

El EMHU anima a Cansado: «Gardámosche un sitio»

El EMHU anima a Cansado: «Gardámosche un sitio»
Tracking Pixel Contents