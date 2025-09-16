La calle Simón Bolívar, en Os Rosales, cambia de sentido
Los trabajos comenzarán este miércoles y, si las condiciones meteorológicas son favorables, está previsto que el jueves por la tarde se pueda circular ya por la vía
La calle Simón Bolívar, en el barrio de Os Rosales, en A Coruña, cambiará de sentido esta semana. Es una petición de la asociación de vecinos, que alertó al Concello de la necesidad de cambiar el sentido de la circulación en esta vía. "Hasta ahora, tanto la calle Emilio González López como Simón Bolívar iban en el mismo sentido, lo que dificultaba las maniobras de circulación para, por ejemplo, girar en busca de estacionamiento", ha explicado la concejala de Infraestruturas e Mobilidade, Noemí Díaz.
La previsión, si las condiciones meteorológicas son favorables, es que las obras comiencen este miércoles y que el jueves por la tarde se pueda circular ya por la calle Simón Bolívar con su nueva configuración.
