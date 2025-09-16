A Coruña se despide del verano: fin del servicio de socorrismo
Los socorristas que durante todo el verano vigilaron las playas de A Coruña cerraron ayer sus casetas y pusieron fin a la temporada estival. El servicio fue adjudicado a la empresa Top Rescue SL, con un presupuesto de 619.000 euros. En esta temporada, el equipo estuvo formado por un total de 35 personas entre socorristas y personal sanitario. Atendieron diferentes incidencias: desde picaduras a rescates.
