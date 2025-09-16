Cuatro nuevas bases amplían el servicio de BiciCoruña hasta las 61

Con la puesta en marcha de la Semana Europea de la Movilidad el concello de A Coruña ha anunciado el comienzo del funcionamiento de cuatro nuevas bases del servicio municipal de alquiler de bicicletas, BiciCoruña.

De esta forma serán en total 61 el número de lugares en los que se puede dejar y recoger una bicicleta. Este martes se ha puesto en marcha una nueva estación en los Cantones que llevará por nombre Cantóns-Alameda y estará situada delante del local hostelero Manolo Bakes. Esta cuenta con suministro de energía solar, por lo que no fue necesario realizar obra civil y en el futuro se valorará el traslado a una zona más próxima al carril-bici que se creará con las obras de remodelación de la zona.

Otra estación que está en marcha desde este martes es una nueva en el polígono de Agrela, en la calle Severo Ochoa.

Además, este jueves se pondrán en funcionamiento otras dos bases. Una de ellas será en la calle Camelias, en el Barrio de las Flores, la que será la segunda de esta zona. La otra está situada en la calle de la Concordia, en O Castrillón.