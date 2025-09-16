Si no lo leo no lo creo
El EMHU anima a Cansado: «Gardámosche un sitio»
ANTÓN PERULEIRO
En cuanto el humorista Javier Cansado publicó en sus redes sociales que tendría que alejarse durante un tiempo de los focos para tratarse de un tumor, los mensajes de ánimo y cariño no tardaron en aparecer. El Encontro Mundial de Humorismo (EMHU), ese festival de la risa que se celebra en A Coruña y en el que Cansado puso su granito de arena, no faltó en esa oleada de amor. «Gardámosche un sitio para cando estés de regreso, Javier. Recupérate pronto», escribió la cuenta del EMHU en redes, junto a una fotografía del cómico y dos corazones. Cansado, por supuesto, agradeció los buenos deseos: «Muchas gracias. Después de leeros no me queda otra que curarme».
