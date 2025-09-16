Emilio del Río: «El pensamiento de los clásicos es muy moderno»

«Lo que he escrito en realidad es un libro para defenderse de los manuales de autoayuda, porque estamos invadidos por ellos», afirma Emilio del Río, quien este jueves presentará a las 20.00 horas en la Fundación Paideia su nuevo libro Carpe Diem (Autoayúdate con los clásicos) y que advierte: «Yo hago un show, no una presentación, y quien venga va a cantar y bailar, el que no quiera que no venga».

El autor es profesor de Filología Latina de la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de Oratoria Clásica y ha publicado ya Latín Lovers, Locos por los clásicos y Pequeña Historia de la Mitología Clásica. También dirige en Radio 1 de Radio Nacional la sección de latín y cultura clásica Verba Volant y conduce el podcast Locos por los clásicos, ganador del Premio Ondas 2024.

«Lo que quiero es compartir con los lectores lo que nos han enseñado los clásicos para ser felices, porque las emociones hay que entrenarlas para poder ser felices», explica Del Río, quien añade que para conseguir este objetivo «tienes que practicar todos los días». También aclara que su nueva obra «no es para nada un libro de teoría, sino que es un manual práctico que en 42 capítulos explica cómo afrontar el cambio, cómo enfrentarse a la muerte, cómo construir relaciones duraderas, el valor de la meditación, la importancia de la serenidad, el poder de la amabilidad, la fortaleza del perdón…».

Para el escritor, «aunque también hay gente muy buena, hay mucho charlatán de autoayuda y en este sentido los clásicos nos han dado ya respuesta a las grandes preguntas para ser felices y también mejores personas». Asegura que estos autores «escribieron grandes manuales de autoayuda, como Séneca, el emperador Marco Aurelio, Cicerón o Epicteto», pero advierte de que en su libro no explica quiénes eran, sino «lo que dijeron».

Según detalla, «los clásicos nos enseñan que no podemos controlar todo lo que nos pasa y que depende de cómo transites por la vida te van a pasar mejores o peores cosas». De todos los pensamientos que se recogen en el libro considera que el mejor es el de Carpe Diem «porque es un resumen de todos, es una declaración de principios porque la vida es un suspiro y hay que vivir plenamente», aunque matiza que «eso no quiere decir que no haya que tener objetivos y por eso un capítulo del libro es Ningún viento es favorable para aquel que no sabe a dónde va, que es una frase de Séneca».

A pesar de que estos pensamientos son de hace dos mil años, para Del Río «son muy modernos» y pone como ejemplo de su vigencia que el libro se presentó a mediados de febrero y lleva ya seis ediciones. «Eso demuestra que está siendo útil a muchos lectores, que lo están recomendando y cuando te dicen que les ha ayudado mucho, eso compensa todo el trabajo», afirma.

El éxito de las obras de Emilio del Río contrasta con la reducción de los estudios sobre el mundo clásico en España, a la que ve «por detrás de los grandes países de la Unión Europea, porque Alemania, Reino Unido, Italia o Francia estudian más Latín y Griego». Estima que «tendrían que estudiarse más en la ESO y el Bachillerato porque nuestra lengua y nuestra cultura vienen de ahí», de forma que serían necesarios dos años de estos estudios para los jóvenes españoles.