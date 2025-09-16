FFoco e a Fundación MOP impulsan unha nova edición do Premio Editorial de Fotografía Documental Galega
A Asociación Recreativo Cultural Acolá convoca a quinta edición desta iniciativa, que impulsa a creación de novos fotolibros en Galicia
A Asociación Recreativo Cultural Acolá abre a convocatoria da quinta edición do Premio Editorial de Fotografía Documental Galega, en colaboración coa Fundación MOP. O obxectivo da iniciativa, segundo informan nunha nota de prensa, é a de apoiar a fotógrafos e fotógrafas que desenvolvan proxectos vencellados a Galicia, xa sexa pola súa temática ou pola orixe autoral, ofrecéndolles as ferramentas necesarias para transformalos en libro.
Para poder presentarse ao certame, a recepción de traballos estará aberta ata o 19 de outubro. O proxecto gañador converterase nun fotolibro editado baixo o selo Fabulatorio, cunha tirada de 300 exemplares. A organización será quen asuma todos os custos de produción e distribución, e o autor ou autora que gañe recibirá mil euros en concepto de dereitos de autoría.
Ademais do premio principal, ata un máximo de oito finalistas terán a oportunidade de participar na novena edición de FFoco. Festival de Fotografía da Coruña, que se celebrará a partir do vindeiro mes de outubro na Fundación Luis Seoane. Neste encontro estarán presentes algunhas das editoriais galegas máis relevantes no ámbito do fotolibro co obxectivo de asesorar as persoas participantes e favorecer novas conexións entre autores e profesionais do sector.
- Negocios pioneros en barrios de A Coruña: 'Vi a niños subir al bus en su primer día de cole y ahora son universitarios
- El primer negocio de Xuxán se prepara para abrir: «Es un barrio joven con muchísimo potencial»
- Un niño de dos años fallece en A Coruña en un suceso que se investiga como accidente doméstico
- La gasolinera más vanguardista de A Coruña: 'Haberla conservado no hubiese sido descabellado
- La gran promotora de San Amaro prevé comprar más suelo para lanzar su proyecto de pisos en la zona
- Cortes de tráfico en la autopista A Coruña-Carballo: así afectarán a los conductores
- Las cinco sopas de todo el mundo que calientan A Coruña
- El Deportivo arregla los arcados de Riazor: estos son los usos que le quiere dar a los locales