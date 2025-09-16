La Fundación María José Jove prepara un curso para cuidadores
A Coruña
La Fundación María José Jove abrió este lunes el plazo de inscripción para el curso 2025-2026 del programa Ánkora, creado hace siete años específicamente para atender a personas cuidadoras no profesionales de personas dependientes. Ánkora consta de dos sesiones semanales, de 10.30 a 12.00 horas, que incluyen una vez al mes salidas culturales y visitas a la ciudad. Las personas interesadas tienen de plazo para inscribirse en la web de la FMJJ (www.fundacionmariajosejove.org) hasta el próximo 26 de septiembre. Para más información, los interesados deberán llamar al 659 970 674.
