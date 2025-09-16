Joe Crepúsculo, Parquesvr, Ortiga o León Benavente actuarán gratis en la Sala Inn por su octavo aniversario

La sala coruñesa Inn celebra su octavo año de andadura con una serie de actuaciones en directo que incluye figuras relevantes y emergentes del panorama musical independiente como León Benavente, que pondrán el punto y final a su gira en la sala herculina, o Joe Crepúsculo, Ortiga o Parquesvr.

Ubicada en Los Cantones Village de A Coruña, la sala Inn Club lleva 8 años programando algunas de las máximas figuras de la escena indie nacional e internacional. Entre muchísimos otros han actuado artistas como Sexy Zebras, Siloé, The Vaccines, La Bien Querida, Muchachito Bombo Infierno o The Rapants.

Ahora, el 26 de septiembre se dará el pistoletazo de salida al octavo aniversario con el retorno a la sala de Joe Crepúsculo que hará vibrar a todos los asistentes con su electro-pop. La entrada será libre hasta completar aforo y las invitaciones se podrán descargar a través de la web grupopelicano.com/innclub.

Tras ellos, el grupo post-punk Parquesvr visitará por primera vez la sala el viernes 24 de octubre, mientras que Ortiga actuará en el local el 7 de noviembre presentando en la ciudad su disco Obra social. Por su parte, León Benavente, banda referente de la escena independiente, finalizará su gira Nueva sinfonía del caos el 29 de noviembre en la sala del puerto.

Por último, el 13 de diciembre se llevará a cabo un concierto sorpresa, del que todavía no desvelan el nombre, aunque desde la sala indican que tiene "máximas garantías de calidad y diversión".