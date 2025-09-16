«A maioría da xente pensa que a poesía non é un labor que deba ser remunerado»
Trala súa publicación en galego, Yolanda Castaño presenta agora en castelán a súa obra ‘Economía y poesía: rimas internas’, na que reflexiona sobre a dificultade para facer deste xénero literario unha actividade profesional e sobre os prexuízos sociais cara a quen o consegue
Tan mala é a situación para os poetas para que haxa que defender nun libro que se poda vivir deste oficio?
A situación arrastra lastres de moitos séculos de herdo romántico, bohemio, de diferentes momentos da historia nos que a poesía en concreto, non tanto outros xéneros literarios, demostra unha especie de filiación máis relacionada co espiritual, case místico, cunha aura un tanto —non sei se social ou incluso moral— na que máis que como produto artístico é xulgada máis a través dos sentimentos que reflicte ou da nobreza da emocionalidade do autor ou autora, o cal confunde moitos as cousas. Iso fai moi complicada a consideración do exercicio da poesía como traballo.
Hai xente que pensa que non hai dereito a vivir deste traballo?
A maioría da xente. Escúdanse en que nos gusta moito e entón se fas algo que che prace non deberías ser remunerado, por iso e tamén porque temos facilidade para facelo. Hai que diferenciar publicar un ou dous libros de poesía de soster unha carreira literaria no tempo, pero si, hai moita xente que non considera que isto sexa un labor, que saia de ningún esforzo e moito menos que deba ser remunerado.
Interprétase que se gañan cartos a calidade literaria non é boa?
Unha das cousas que me chamou a atención ao longo destes trinta anos de carreira foi que cando unha artista plástica era capaz de vivir da súa arte iso non iba en detrimento dela, considerábase que debía de ser unha boa profesional. En cambio, na poesía era visto con suspicacia, incluso como un desvalor, era visto con moito receo e isto foi unha das primeiras cousas que me renxeu: Que pode ter a poesía que resulte receoso ou suspicaz a profesionalización con respecto á narrativa?
Na narrativa os escritores que venden moito parece que como se venderan ao mercado.
A poesía está moi a salvo diso. A súa propia condición de ser un xénero tan á marxe do mercado fai que non caia tanto niso. É certo que hai varios circuítos dentro da poesía que venden moito pero que están máis vinculadas á unha poesía de menos capas, máis sinxela, con moita exposición sobre todo en redes sociais e quizais máis orientada a un público xuvenil. En ningún caso estamos falando de enriquecernos, senón simplemente de sermos remunerados polo noso traballo. Este libro é moi crítico cos presupostos capitalistas, pero non creo que combater o capitalismo supoña traballar gratis, senón que quizais o máis parecido á oposición ao capitalismo sexa o comercio xusto.
Hai moitos poetas que poden vivir do seu traballo ou teñen que recorrer a outro tipo de actividades.
Son escasísimas as persoas que podan vivir da súa poesía, xa non en Galicia, senón en España. Eu atrevinme a sinalar o número de poetas que poden sustentarse do seu xénero artístico como un dos índices do desenvolvemento dun país, porque hai máis poetas noruegas que españolas que poden vivir da súa poesía. Creo que se están dando pasiños e que ningún tempo pasado foi mellor neste caso. O camiño da profesionalización non ten que ser un camiño sen retorno, pero si que pinte un horizonte de posibilidade sobre todo para as que veñan.
Cal é a ocupación máis rara ou que ten vista nun poeta para poder manterse?
Cirurxián plástico con especialidade en peitos, visitador farmacéutico,tripulante de cabina de pasaxeiros, a docencia e o xornalismo. Pero hai esa pescada que morde a cola na que a dificultade do desafío que é vivir da poesía fai que xa non se intente demasiado.
É optimista sobre que no futuro haxa máis xente que pode vivir disto?
Eu sempre son optimista. O libro establece unha pequena estratexia narrativa que consiste precisamente en botar os ollos atrás e observar que pensamos, que conclusión sacamos e que sentimos ante eses acontecementos. Pasa tamén moito coa cuestión de xénero e de igualdade, xa que ás veces retratamos momentos de hai 15 anos e ese pequeno escándalo e que sentimos hoxe en día dá conta da evolución, o cal é moi esperanzador. Acontece o mesmo cando vexo como antes se nos chamaba para un congreso asumindo que os panelistas ían cobrar pero os poetas que ían poñer unha nota poética non. O progreso da industria cultural e de ocio vai traendo maior consideración cara ás persoas e iso permite pensar que para as que veñan as cousas tamén irán mellorando un pouquiño, sobre todo se nos negamos a asumir certas condicións un pouco abusivas e collemos unha maior conciencia colectiva sobre o noso oficio.
