Pablo Alborán anuncia la fecha de su concierto en A Coruña en 2026

El artista andaluz Pablo Alborán regresará a A Coruña en el 2026 dentro de nueva gira Global Tour. La ciudad será la única en Galicia y una de las nueva españolas por las que pasará el cantante. El recital será en el Coliseum el 4 de julio.

Las entradas saldrán en preventa el lunes 22 de septiembre a las 10.00 horas en SMusic, mientras que la venta general comenzará el miércoles 24 a las 17.00 horas en Enterticket, Ataquilla y el despacho de billetes de la plaza de Ourense.

Esta será la quinta ocasión en la que el malagueño actúe en el multiusos coruñés, donde ya estuvo en 2013, 2015, 2018 y 2023.