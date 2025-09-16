Si no lo leo no lo creo
Pérez Reverte cuelga el sombrero ante una playa de A Coruña y amaga con sortear un jamón
ANTÓN PERULEIRO
El escritor Arturo Pérez-Reverte está en A Coruña para promocionar la última novela del capitán Alatriste, y subió una fotografía a su Twitter con el sombrero en una ventana, con la bahía de fondo, señalando que «cada vez que viajo a La Coruña cuelgo mi sombrero frente a la playa de Riazor».
Desencadenó un debate de toponimia y señaló en otro mensaje que cuando llegase a 1.001 tuiteos «informándome de que no se escribe La Coruña sino A Coruña, sortearé un jamón Cinco Jotas», probablemente para distraer de la verdadera polémica: en la fotografía se ve el arenal del Matadero, no el de Riazor. Nos sorprende, pues conociendo su bibliografía pensábamos que su arenal preferido sería el correcto, de bélico nombre.
