La revista ‘Follas Novas’ sobre Rosalía de Castro ya está disponible
Este número se centra en la relación de la autora con Portugal
La Fundación Rosalía de Castro y el Ayuntamiento de A Coruña presentaron este lunes en la Asociación Cultural Alexandre Bóveda el último número de la revista Follas Novas de estudios rosalianos, que se centra en la relación de la autora con Portugal, aunque también incluye artículos de otra temática, como la presencia de la familia Murguía Castro en A Coruña.
«Desde el Gobierno queremos preservar y divulgar los fuertes vínculos de Rosalía de Castro con la ciudad y esta colaboración con su Fundación permitirá hacerlo y explayar entre la ciudadanía dicho conocimiento», indicó Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo, durante la presentación.
También participaron en esta presentación el presidente de la Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira; el académico Xosé Luís Axeitos y Pilar García Negro, del consello de redacción de la revista. Se trata de la primera vez que el Concello participa en la publicación de la revista.
- Negocios pioneros en barrios de A Coruña: 'Vi a niños subir al bus en su primer día de cole y ahora son universitarios
- El primer negocio de Xuxán se prepara para abrir: «Es un barrio joven con muchísimo potencial»
- Novedades para los aviones en el aeropuerto de A Coruña: 'Tendrá rutas más precisas, flexibles y seguras
- La gran promotora de San Amaro prevé comprar más suelo para lanzar su proyecto de pisos en la zona
- Cortes de tráfico en la autopista A Coruña-Carballo: así afectarán a los conductores
- El Deportivo arregla los arcados de Riazor: estos son los usos que le quiere dar a los locales
- Un hombre, herido grave en un atropello en la avenida de Oza
- Las cinco sopas de todo el mundo que calientan A Coruña