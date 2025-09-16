La revista ‘Follas Novas’ sobre Rosalía de Castro ya está disponible

La Fundación Rosalía de Castro y el Ayuntamiento de A Coruña presentaron este lunes en la Asociación Cultural Alexandre Bóveda el último número de la revista Follas Novas de estudios rosalianos, que se centra en la relación de la autora con Portugal, aunque también incluye artículos de otra temática, como la presencia de la familia Murguía Castro en A Coruña.

«Desde el Gobierno queremos preservar y divulgar los fuertes vínculos de Rosalía de Castro con la ciudad y esta colaboración con su Fundación permitirá hacerlo y explayar entre la ciudadanía dicho conocimiento», indicó Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo, durante la presentación.

También participaron en esta presentación el presidente de la Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira; el académico Xosé Luís Axeitos y Pilar García Negro, del consello de redacción de la revista. Se trata de la primera vez que el Concello participa en la publicación de la revista.