Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rey anuncia encuentros para informar del Plan de Barrios

Reunión de Inés Rey con representantes de la federación vecinal.

Reunión de Inés Rey con representantes de la federación vecinal.

RAC

A Coruña

La alcaldesa, Inés Rey, se reunió este lunes con la directiva de la federación de asociaciones vecinales, presidida por Luisa Varela. En el encuentro, la regidora y los representantes del colectivo analizaron las principales necesidades de la ciudad para avanzar en el Plan de Barrios 2025-2027.

Rey destacó que el plan supone una inversión de 125 millones en los diez distritos de A Coruña y que ya están en marcha más de 30 obras en Monte Alto, Os Mallos, Cantones, Agra do Orzán o Sagrada Familia.

La alcaldesa anunció encuentros en todos los barrios de la ciudad para abordar este plan. El calendario se dará a conocer este jueves en el Ágora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents