Rey anuncia encuentros para informar del Plan de Barrios

La alcaldesa, Inés Rey, se reunió este lunes con la directiva de la federación de asociaciones vecinales, presidida por Luisa Varela. En el encuentro, la regidora y los representantes del colectivo analizaron las principales necesidades de la ciudad para avanzar en el Plan de Barrios 2025-2027.

Rey destacó que el plan supone una inversión de 125 millones en los diez distritos de A Coruña y que ya están en marcha más de 30 obras en Monte Alto, Os Mallos, Cantones, Agra do Orzán o Sagrada Familia.

La alcaldesa anunció encuentros en todos los barrios de la ciudad para abordar este plan. El calendario se dará a conocer este jueves en el Ágora.