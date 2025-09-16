Rey anuncia encuentros para informar del Plan de Barrios
A Coruña
La alcaldesa, Inés Rey, se reunió este lunes con la directiva de la federación de asociaciones vecinales, presidida por Luisa Varela. En el encuentro, la regidora y los representantes del colectivo analizaron las principales necesidades de la ciudad para avanzar en el Plan de Barrios 2025-2027.
Rey destacó que el plan supone una inversión de 125 millones en los diez distritos de A Coruña y que ya están en marcha más de 30 obras en Monte Alto, Os Mallos, Cantones, Agra do Orzán o Sagrada Familia.
La alcaldesa anunció encuentros en todos los barrios de la ciudad para abordar este plan. El calendario se dará a conocer este jueves en el Ágora.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Negocios pioneros en barrios de A Coruña: 'Vi a niños subir al bus en su primer día de cole y ahora son universitarios
- El primer negocio de Xuxán se prepara para abrir: «Es un barrio joven con muchísimo potencial»
- Novedades para los aviones en el aeropuerto de A Coruña: 'Tendrá rutas más precisas, flexibles y seguras
- La gran promotora de San Amaro prevé comprar más suelo para lanzar su proyecto de pisos en la zona
- Cortes de tráfico en la autopista A Coruña-Carballo: así afectarán a los conductores
- El Deportivo arregla los arcados de Riazor: estos son los usos que le quiere dar a los locales
- Un hombre, herido grave en un atropello en la avenida de Oza
- Las cinco sopas de todo el mundo que calientan A Coruña