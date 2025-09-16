Santiago busca docentes para Medicina sin avanzar en la descentralización

La publicación en el Diario Oficial de Galicia de las nuevas plazas para profesores asociados a las Ciencias de la Salud, vuelve a reavivar el debate sobre la descentralización de Medicina en la comunidad, aún sin una propuesta encima de la mesa. En la convocatoria anual de la Universidade de Santiago (USC) para las titulaciones de Enfermería y Medicina, la institución saca un total de 15 de plazas para este último grado, solo dos de ellas en el área sanitaria de A Coruña.

De estas, tan solo una es de nueve creación. El resto corresponden a las necesidades educativas de cubrir las vacantes de aquellos docentes que se jubilaron o están de baja. Los profesores asociados, que corresponden a esta convocatoria, trabajan en los servicios donde se convoca la plaza y tienen contratos de corta duración, un año. Los profesores vinculados, sin embargo, son docentes e investigadores que tienen plaza permanente en la universidad.

Respecto a este última categoría, el mismo rector de la UDC, Ricardo Cao, había admitido ante el Consello de Goberno en mayo que la decisión de pedir implantar Medicina fue detonada por la convocatoria por parte de la USC de dos plazas de docentes en el Chuac vinculadas a Santiago y no a A Coruña. Para Cao esta decisión choca con los términos del acuerdo de 2015 para que Santiago compartiera la docencia clínica con A Coruña y Vigo. El conflicto que se precipitó con el anuncio de Cao provocó la convocatoria de un grupo de trabajo para trabajar en esta descentralización, cuya próxima cita se desconoce. Desde la USC explican que la institución «tiene la voluntad de llegar a un acuerdo de descentralización de la docencia de 4º y 5º» , pero que «no parece muy correcto» crear plazas cuando todavía se está negociando. «Esperar a ver dónde acaba la negociación permitirá adoptar las decisiones de contratación más adecuadas», señalan desde la universidad compostelana.

«Es el momento de dar un paso adelante para respaldar esa facultad de Medicina», dijo este lunes. El portavoz también destacó ante los medios que el Hospital de A Coruña es una «referencia» no solo en la comunidad, «sino que también en el norte de España». Lage señaló que la ciudad cuenta con «un sector público y privado muy potente en el ámbito de la medicina» y que por ello, desde el Gobierno local, respaldan la implantación de los estudios en A Coruña.

El Concello pide un «paso adelante» para Medicina

En la batalla por la titulación de Medicina, el Concello vuelve a posicionarse y a respaldar su implantación en el campus coruñés. El portavoz municipal, José Manuel Lage, recordó que el Ayuntamiento apoya la propuesta de la Universidade da Coruña, junto con el Colexio de Médicos y un «amplia» representación de la sociedad civil y y profesionales del sector.

Para el portavoz municipal es necesario que tanto la Xunta como el resto de universidades gallegas se sienten y comiencen a negociar. «Los que tienen que explicar su posición son los que se oponen. Siendo la primer ciudad de Galicia en términos sanitarios corresponde que demos un paso adelante y contemos con esa facultad», afirmó José Manuel Lage.