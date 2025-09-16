A Sardiñeira, el cambio de un barrio: "Hay que esperar"

«Hay que esperar» es la frase que más repiten los vecinos y comerciantes de la avenida da Sardiñeira cuando se les pregunta por las obras que están dando una nueva imagen a un barrio que parecía congelado en el tiempo. A pesar de que llevan más de un año viendo cómo se transforma el entorno de la estación, aún no tienen muy claro cómo va a ser el día a día cuando las máquinas se hayan ido y los vecinos acomoden sus rutinas a la realidad de convivir con una intermodal y a las nuevas infraestructuras.

Operarios, este martes, en la estación intermodal. | Iago López/Roller Agencia | IAGO LÓPEZ/ROLLER AGENCIA

José Manuel López, de la empresa de distribución López Montes e Hijos, fundada en 1974, reconoce que, cuando abrió las puertas la empresa nada tenía que ver el barrio con lo que ahora es. «Hasta la fecha lo vamos llevando, creo que el problema va a estar cuando se termine, porque la calle queda de una dirección sola y un carril, vamos a tener parada de bus... Ya tengo un problema ahí», interrumpe la conversación José Manuel porque uno de los camiones de congelados que necesita entrar en su almacén no puede maniobrar, así que, le tiene que abrir otra puerta. «Hay que esperar», repite este veterano de A Sardiñeira, que lamenta que la carga y descarga se hará más complicada con la reforma de la avenida

José Manuel López / Iago López/Roller Agencia

Ángel Adonay Gómez y Ailyn López son los propietarios del supermercado Spar Express. Llevan en el barrio casi cuatro años, aunque en esta ubicación, en la avenida da Sardiñeira, se instalaron casi al mismo tiempo que las obras. Para ellos la carga y descarga es también el mayor escollo de la remodelación de una zona que ha empezado por su avenida principal. «Han quitado mucho aparcamiento en la zona y eso afecta, porque pagar un aparcamiento son 80 o 90 euros y es complicado para una familia. Todavía no sabemos bien cómo va a quedar. Esperamos que cuando abra la zona se revalorice, que gane movimiento y que los negocios tengan otra dinámica. Tenemos aceras como para hacer un festival pero, a la vez, nos quedamos con una calle muy estrecha, pensamos que el tráfico, con la estación, se va a complicar, pero habrá que esperar, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica», resume Gómez, a quien se le ha complicado también la carga y descarga de su mercancía. «Nos pusieron una zona reservada aquí al lado, pero la gente aún no la respeta», lamenta y asegura que han alertado ya a sus proveedores de esta nueva circunstancia. «Antes teníamos cuatro carriles, los camiones paraban cinco o diez minutos, descargaban aquí delante y aquello era una maravilla y no molestaba nada, ahora tenemos la maravilla de la intermodal, pero se nos complica el trabajo», explica Gómez.

Ángel Adonay Gómez y Ailyn López / Iago López/Roller Agencia

«Antes la gente pasaba y como había doble fila, paraban y compraban más fácil, ahora son nuestros vecinos los que pueden llegar mejor caminando», resume Ailyn López estos meses de transformación.

Los vecinos hablan también de un efecto «Villa Arriba y Villa Abajo», en tanto que la modernidad de la nueva intermodal contrasta con un barrio que tiene todavía muchas carencias, como aceras estrechas y baldosas rotas, edificios con fachadas e instalaciones antiguas y muchos bajos cerrados. Hay vecinos también que, a pesar de sufrir las obras a diario, desconocen detalles de cómo quedará la avenida, si tendrá o no carril bici, dónde estará la parada del bus o si los coches tendrán manera de hacer una parada cortita sin interrumpir la circulación de toda la nueva vía.

Mina Morales / Iago López/Roller Agencia

Mina Morales lleva unos ocho años al frente de la expendeduría 21 de Tabacos que hay en la avenida da Sardiñeira. «Por aquí ahora, como esto está cortado, no viene casi nadie, antes había mucho más movimiento y, cuando se acaben las obras, la verdad es que no sé cómo será porque no sabemos por dónde va a ir la gente, yo confío en que sea para mejor y que la reforma sea buena para el barrio», resume Morales, mientras despacha a sus clientes.

La entrada por A Sardiñeira de la nueva estación de bus. / Iago López/Roller Agencia

Carlos Fernández vive en Os Castros pero, «como buen jubilado», pasea mucho por la ciudad y dedica buena parte de su tiempo a ver «las obras» que están en marcha. «Esta zona está totalmente cambiada, imagino que cambiará todavía más porque va a tener mucho más tránsito. Las obras son molestas, pero hay que tener paciencia porque son para mejorar», resume Fernández.