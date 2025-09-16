Tranvías sortea 12 bicicletas plegables entre sus usuarios

La Compañía de Tranvías sorteará doce bicicletas plegables entre los usuarios del autobús urbano por la Semana Europea de la Movilidad. Entre el 16 y 21 de septiembre, la compañía repartirá dos vehículos compatibles con el transporte en los buses cada día. Los ganadores serán anunciados en las redes sociales de la entidad, que publicará los números de las tarjetas Millenium.

El lema de la Semana Europea de la Movilidad, que comienza hoy a las 13.00 horas en la plaza de Pontevedra, «movilidad para todas las personas». Con esta misma frase la Compañía de Tranvías quiere agradecer a los usuarios la confianza en el autobús urbano, y sus esfuerzos por favorecer la movilidad sostenible y accesible.

Durante esta semana habrá actividades de educación viaria con centros educativos de la ciudad, talleres de formación sobre la circulación en bicicleta y propuestas de divulgación medioambiental. El Concello también celebrará un foro participativo en el que explicará al detalle la nueva ordenanza de movilidad sostenible.