Tres de los seis heridos en un atropello en Juana de Vega siguen ingresados

Tres de las seis personas atropelladas en el accidente múltiple e intencionado en A Coruña, ocurrido el pasado 27 de agosto en el cruce de Juana de Vega, permanecen ingresadas tras recibir el alta una nueva persona.

Así lo confirmaron fuentes del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), donde se encuentran ingresadas. Informaron de que el viernes por la tarde se le dio el alta a una de las cuatro personas que estaban aún en el hospital. En cuanto a los tres que todavía permanecen en el Chuac, evolucionan favorablemente.

El accidente ocurrió el miércoles 27 de agosto al mediodía en el cruce entre las calles Juana de Vega y plaza de Mina, donde el conductor, nacido en 1974, estaba aparcado en una zona reservada para un hotel y arrancó el coche cuando las personas comenzaron a cruzar, según él mismo reconoció a los agentes, por lo que el atropello está siendo investigado como intencionado. El suceso provocó un gran revuelo en la zona, ya que es un cruce muy utilizado diariamente.

El responsable del atropello fue detenido y se le practicaron las correspondientes pruebas de drogas y alcohol. Posteriormente, fue ingresado en el Hospital de Oza bajo vigilancia policial para ser examinado por el personal sanitario para su evaluación médica y psiquiátrica.