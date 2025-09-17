Una actriz de A Coruña, protagonista del nuevo anuncio en gallego de Movistar
El último 'spot' de la marca de telecomunicaciones, con diálogos en gallego y rodado en la comunidad, cuenta con la música de Tanxugueiras
Valeria Pereiras
Movistar ha escogido Galicia para lanzar su nueva campaña de marca, Es por Maruxa. Es por todos. El spot, ya viral en redes sociales, pone en el centro una madre gallega que espera por el mensaje de su hijo para confirmar que llegó bien a casa tras un largo viaje. La historia, sencilla y universal, llega al público a través de una narración en gallego, reforzada por la interpretación de la actriz Covadonga Berdiñas y por la música de las Tanxugueiras junto a la canaria Valeria Castro.
El spot recrea una escena cotidiana: una madre, Maruxa, que no logra conciliar el sueño hasta recibir el mensaje tranquilizador de su hijo avisando de que han llegado a casa. La elección del gallego como lengua de los diálogos le da un valor añadido, pues la publicidad de grandes marcas en España pocas veces recurre a las lenguas cooficiales.
Movistar quiso así, según explican en nota de prensa, «recordar que la comunicación es esencial para todas las personas, en todos los idiomas, y no debe fallar nunca».
La protagonista del anuncio es Covadonga Berdiñas, actriz coruñesa con amplia trayectoria en el teatro, en el cine, en el doblaje y en la televisión gallega. El público la recordará especialmente por su papel en Padre Casares, pero también participó en series como O sabor das margaridas, Dalia, a modista, Vivir sin permiso o Un asunto privado. En cine trabajó en títulos como La juerga, Elisa y Marcela o Live is Life.
Berdiñas encarna aquí una madre que representa a muchas mujeres gallegas que viven con la preocupación por los hijos que viajan o residen lejos. Junto a ella, en el spot figura en el papel de padre el también actor coruñés Fernando Morán.
La carga emocional del spot se completa con el tema Hoxe, mañá e sempre, una colaboración de las Tanxugueiras con la artista canaria Valeria Castro.
La canción, estrenada en 2023, habla de la ausencia y de la fuerza de la memoria, un canto a los recuerdos que perduran. «Cantar junto a Tanxugueiras es saber que no estás sola, que hay tres mujeres cerca que te apoyan y cantan contigo para que lo que merece ser contado se escuche más fuerte», explicaba Castro en la presentación del tema, una declaración que encaja con el espíritu del anuncio.
El rodaje en Galicia, la elección de una actriz gallega y la incorporación del idioma propio en los diálogos y de la música de un grupo de referencia sitúan este spot como una de las campañas más identificadas con un territorio que hizo de la comunicación y de la lengua una parte esencial de su identidad cultural.
Al apostar por Galicia, Movistar envía también un mensaje: las historias locales pueden tener alcance global cuando se cuentan con verdad y emoción.
