Adiós a la joyería de A Coruña más antigua que el Obelisco y el Palacio de María Pita

La Joyería Amor lleva en la calle San Nicolás desde 1885, antes de que se inaugurase el Obelisco o se construyese el palacio municipal de María Pita. Ha sobrevivido a guerras y dictaduras, a los cambios de negocio en la joyería y pasado, de mano en mano, durante cinco generaciones, pero este mes se acaba su historia. El día 30 de septiembre dejará de existir, como explican su responsable actual, Beatriz Estrabiz, y el último miembro de la saga de joyeros que le da nombre, Antonio Amor.

«Empezamos hace 140 años como un local de compraventa de oro para la gente que se iba a la emigración», cuenta el último miembro de la dinastía Amor, que añade que muchos convertían el oro en divisas líquidas para embarcar a América. Después «fuimos derivando», indica el joyero, que empezó en el oficio en la década de 1980 ya como la «quinta generación» del linaje. «Me fui a Madrid para estudiar óptica, pues en aquel entonces estaba muy de moda tener óptica y joyería», recuerda Antonio Amor, y, aunque el modelo de negocio dual no fraguó, él, acabó viviendo de la joyería cuarenta años.

«Las habilidades necesarias son que te guste la moda y mucho don de gentes, y aunque no las tengo», bromea, «siempre he tenido gente trabajando conmigo que me daba mil vueltas, muy formada y con muchas ganas». En estas cuatro décadas ha visto cómo el negocio iba evolucionando, y, en los últimos tiempos, «resintiendo». El precio del oro «está por las nubes» y es muy difícil decirle al cliente «que de ayer a hoy una pieza ha subido un 5%» por el coste del material. Pasar a la plata da «menos ganancia y el mismo trabajo».

Amor considera que también ha afectado la «inseguridad», que lleva a que «muy poca gente se atreva a llevar piezas grandes» por la calle, y «ha aparecido internet y ahora compramos para la inmediatez», no como antes, cuando se pensaba en «invertir, en que los nietos se acuerden de mí». La joyería precisa de una inversión muy importante, y con el dinero que uno tiene parado en la joyería «prácticamente te compras un piso». El negocio, señala, va quedando en manos de cadenas.

En su caso, mantener el negocio fue una «obligación cumplida», y, ya que sus hijos no iban a seguir, lo cogió hace dos años una antigua empleada, Beatriz Estrabiz, aunque Amor seguía «echando una mano». Pero, según cuenta la propia Estrabiz, que está liquidando el material, ha decidido cerrar por una combinación de factores, desde el aumento del precio del oro a que le ha surgido la oportunidad de otro proyecto en el gremio de la joyería, en el que lleva 32 años.

Estrabiz trabajó en Amor antes de coger el local, y recuerda que accedió al oficio «como aprendiz, estudiando con 19 años». Es una forma de aprender a ser joyero que «se ha perdido y creo que es necesaria», señala. La joyería, considera Estrabiz, ha perdido parte de su «esencia», pues no se trata tan solo de ser un vendedor sino de conocer las joyas y realizar formaciones como «los cursos de gemología, que son importantísimos».

Cuando acabe septiembre, el oro y las joyas dejarán de brillar en el negocio que acompañó a los coruñeses desde el siglo XIX, cuando los barcos de vapor salían del puerto rumbo a América. El local estaba arrendado por la joyería y Estrabiz supone que «los dueños lo alquilarán» para algún otro negocio. Pero ya sin el nombre de Amor que ha estado ligado al bajo del número 5 de San Nicolás a lo largo de 140 años.