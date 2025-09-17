Los Bomberos de A Coruña rescatan a una mujer que se cayó en las rocas de Punta Herminia
La afectada no era capaz de salir por sus propios medios
Los Bomberos de A Coruña rescataron esta tarde a una persona de entre las rocas de Punta Herminia. Según informan los Bomberos, una mujer se había caído en las rocas y no era capaz de salir. Un pescador de la zona fue el que dio el aviso al 112 sobre las 19.00 horas, porque no era capaz de sacar a la mujer por sus propios medios.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, Bomberos y un dispositivo de urgencias sanitarias. Los efectivos pudieron sacar a la mujer y la trasladaron en camilla hasta la ambulancia.
Los Bomberos también recibieron un aviso sobre un posible rescate esta tarde en la playa del Orzán, pero finalmente no tuvieron que intervenir. En este caso se trataba de una persona que estaba nadando en el arenal y necesitó ayuda de unos surferos cercanos para volver a la costa.
- Negocios pioneros en barrios de A Coruña: 'Vi a niños subir al bus en su primer día de cole y ahora son universitarios
- El primer negocio de Xuxán se prepara para abrir: «Es un barrio joven con muchísimo potencial»
- La gasolinera más vanguardista de A Coruña: 'Haberla conservado no hubiese sido descabellado
- Un niño de dos años fallece en A Coruña en un suceso que se investiga como accidente doméstico
- Fallece en A Coruña José María Castellano, el ejecutivo que ayudó a forjar el Inditex de Amancio Ortega
- Adiós a la joyería de A Coruña más antigua que el Obelisco y el Palacio de María Pita
- La gran promotora de San Amaro prevé comprar más suelo para lanzar su proyecto de pisos en la zona
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito