Las Cámaras de Comercio de España definen en A Coruña su estrategia futura

A Coruña acoge desde ayer un encuentro de los principales responsables de las Cámaras de Comercio de España para avanzar en la definición de estrategias conjuntas que refuercen el tejido empresarial. En la reunión participan los directores de las cámaras de A Coruña, Madrid, Sevilla y Bilbao, junto al responsable de coordinación de la Cámara de España. Entre los temas abordados figuran la aplicación de la inteligencia artificial en las empresas, la gestión de programas europeos y la coordinación administrativa, además de iniciativas de los Clubes Cámara como plataformas de apoyo y networking. Los representantes coincidieron en la necesidad de unificar esfuerzos para impulsar la competitividad, especialmente de las pymes. La agenda incluyó una visita al puerto exterior de A Coruña.