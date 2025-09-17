Cambio de sentido en la calle Simón Bolívar
El Concello iniciará mañana los trabajos de señalización horizontal previstos a lo largo de la calle Simón Bolívar, donde se cambiará el sentido de circulación con el objetivo de facilitar el tránsito del tráfico rodado por las calles de Los Rosales y mejorar la movilidad de la zona.
