Cambio de sentido en la calle Simón Bolívar

El Concello iniciará mañana los trabajos de señalización horizontal previstos a lo largo de la calle Simón Bolívar, donde se cambiará el sentido de circulación con el objetivo de facilitar el tránsito del tráfico rodado por las calles de Los Rosales y mejorar la movilidad de la zona.

