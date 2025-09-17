Cáritas abre un nuevo economato en A Coruña para reforzar su atención a 2.100 familias

Cáritas suma un nuevo economato, el tercero en la ciudad, en el Barrio de las Flores. Sustituye al primero que abrió en la ciudad en 2019, el de la calle Bellavista, en el Agra do Orzán, y se une a los que están en funcionamiento en la Sagrada Familia —calle Reyes Magos— y Monte Alto —avenida de Hércules—. Todos estos economatos atienden a 2.121 familias. «Este espacio no solo ofrece productos básicos sino que es un lugar de acompañamiento y refuerza el proceso de integración social», manifiesta la directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas.

La apertura de este economato, según Cáritas, responde al «incremento preocupante de la pobreza crónica e invisible en la ciudad», ya que miles de familias necesitan asistencia continuada e intervenciones sociales. «La exclusión ya no se manifiesta solo en la falta de ingresos sino también en la inestabilidad emocional, la vivienda indigna o la ausencia de vínculos sociales», explica Farjas, que informa que unos «30 voluntarios» atienden estos espacios desde los que se reparte comida. Los artículos más demandados son leche, huevos, papel higiénico, detergente, pollo congelado y pescado. Una parte de estos productos proviene del Banco de Alimentos y de donaciones particulares, mientras que otra se adquiere a través de acuerdos con empresas como Gadisa y Vegalsa, que colaboran ofreciendo precios de coste y aportando equipamiento logístico como estanterías, congeladores y neveras. Cáritas alerta de la necesidad de ampliar su equipo de voluntarios para garantizar la continuidad del servicio y mejorar la atención personalizada.

De esta manera, Cáritas se sitúa en tres barrios diferentes de la ciudad para dar servicio a todos los usuarios: Sagrada Familia, Monte Alto y Barrio de las Flores. «Es una forma de hacerse presente de manera más equitativa en el territorio para quienes acudan a estos economatos», explica el arzobispo monseñor Francisco José Prieto Fernández, quien estuvo presente ayer en la inauguración. Detalla que en este espacio no se produce solo una entrega de alimentos sino que cada uno «coge su carrito y hace la compra como en cualquier otro supermercado», para hacerlo «de una manera digna».

El arzobispo asegura que Cáritas es, ante todo, «un equipo de trabajo, de colaboración, como una marea humana que pretende acoger, acompañar, escuchar y dignificar».