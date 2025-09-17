La Carrera ENKI en donde “la meta es la inclusión” presenta su XII edición

“Lo que empezó como un sueño en un polígono hoy es una carrera con más de 7.000 personas inscritas”, recordó Carmen Touza, la presidenta de ENKI. La explanada del Parrote se convirtió este miércoles en el punto de partida de una nueva edición de la carrera ENKI, la cita solidaria más multitudinaria de Galicia. La Fundación anunció que el 18 de octubre volverá a reunir miles de participantes en A Coruña para reivindicar, a través del deporte, la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

La campaña de este año se presentó bajo el lema “La importancia de los segundos”, un mensaje que, en palabras de los organizadores, busca invitar a toda la ciudadanía a participar. “La inclusión hace el mundo más feliz”, concluyó el presidente de la fundación, Ángel López, que animó a acercarse a la carrera del 18 de octubre para vivir una jornada en la que, como cada año, el deporte es sinónimo de diversidad y convivencia.

Touza anunció también que este año ya cuentan con más de 7.000 inscritos y aspira a superar las 15.000 personas. Durante el acto se desveló además que la entidad estrenará la sede permanente en el puerto de A Coruña, “una casa de inclusión” que ofrecerá préstamo gratuito de material deportivo adaptado y actividades durante todo el año para “todos aquellos que necesitan una pequeña ayuda para hacer deporte”.

El video promocional de este año, ENKI ha apostado por un formato que incorpora lenguaje de signo y audiodescripción para que “todos puedan disfrutar del vídeo de distintas maneras” del mismo modo que lo intentan con el recorrido solidario. Con más material deportivo que otros años, la fundación quiere animar a todas las personas a hacer deporte en una jornada tan especial.

Representantes de la Xunta, el Ayuntamiento de A Coruña y Vegalsa-Eroski coincidieron a destacar la importancia de “sumar fuerzas” para construir una sociedad inclusiva. “La inclusión no es una idea abstracta, son acciones concretas”, subrayó la Consellería de Bienestar, mientras que el director General de Familia felicitó a la organización por “remar todos en la misma dirección para cumplir sueños”.

Con el compromiso de miles de personas, y decenas de voluntarios que “hacen posible esta jornada”, desde ENKI tienen el objetivo de no solo llegar a cruzar la meta, sino también demostrar que “la inclusión es un camino que se recorre en compañía”.