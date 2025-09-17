El Concello inicia los concursos para mejorar la basura y poner tarjetas para los contenedores

El Concello acaba de publicar los anuncios previos de varios concursos destinados a inversiones en gestión de residuos, con proyectos como implantar un sistema de tarjetas para los contenedores de orgánico. Como adelantó este diario, el Gobierno local destinará a esto destinar 10,6 millones de fondos europeos, y fuentes municipales señalan que los concursos empezarán en los próximos días.

El principal contrato (3,14 millones sin contar el IVA) será para instalar 70 minipuntos limpios. También habrá inversiones en contenedores (unos dos millones) y receptáculos para aceite y textil (640.000 euros), cubos domésticos y tarjetas (2,1 millones) cuatro puntos limpios fijos (240.000 euros) y una campaña informativa (355.000 euros).