El coruñés Martiño Rivas desfila para Palomo
El cordobés Alejandro Gómez Palomo, creador de la marca Palomo Spain, celebra su «mayoría de edad en la moda», con un viaje emocional en el que la juventud se transforma en madurez y aborda su independencia con una colección cohesionada, una costura madura y ordenada, sin apenas teatralidad. Es su decimoctava colección, un punto de inflexión en su trayectoria porque ahora Palomo Spain se convierte en Palomo, un nombre más corto, más efectivo. «Creo que ya todo el mundo es capaz de pensar en mí cuando ven Palomo», explica el diseñador antes desfile, con el coruñés Martiño Rivas como modelo. Ha sorprendido la cohesión de las piezas, una costura más madura, más ordenada, muy delicada, «preparada para formar parte del armario y de la vida de cualquiera de los que estén ahí sentados en el público», dice el creador.
