«Decidimos mantener el talento en A Coruña y vender desde Palo Alto»

Denodo nació en la Universidade da Coruña en 1999. ¿Cómo fueron los primeros pasos?

Fue un proceso lento. A finales de los 90 vimos que nuestra tecnología de acceso distribuido a datos despertaba interés internacional, con empresas como France Telecom. Decidí analizar el mercado: había unas diez startups en EEUU, y nuestra propuesta era diferencial. Así dimos el salto del entorno universitario al comercial.

¿Qué sectores les dieron tracción al principio?

El comercio electrónico, con datos muy dispersos, y la banca, con las primeras aplicaciones de agregación financiera. Eso consolidó el núcleo del producto. Tras el estallido de la burbuja de internet, decidimos pasar del servicio online a un modelo empresarial de licencias. Fue clave.

Hoy están presentes en más de 20 países. ¿Cómo se gana credibilidad desde Galicia?

Con talento local —el mejor equipo del mundo en gestión de datos— y presencia en plazas estratégicas. Mantuvimos la producción en A Coruña y abrimos oficinas en Palo Alto, Nueva York, Londres, París o Múnich. Ese modelo nos permitió servir a grandes corporaciones y construir confianza.

¿Nunca pensaron en trasladar la sede a Madrid o Barcelona?

No. Queremos crear tecnología desde aquí, aunque la venta se haga desde Palo Alto. Hay un compromiso fuerte con Galicia y con España. Nos sentimos gallegos y españoles.

¿Qué les hace diferentes frente a gigantes como Oracle o IBM?

Nosotros no obligamos a centralizar datos en un almacén. Accedemos a ellos en su origen, en tiempo real, aplicando seguridad y gobierno. Al principio nos llamaban locos, pero el motor maduró y hoy es tremendamente competitivo. Esa diferenciación es lo que nos mantiene como referentes.

Han pasado de 1 a 700 empleados. ¿Cómo se mantiene una cultura de empresa coherente?

Cuidando la cultura corporativa. Tenemos 41 nacionalidades en 25 oficinas y fomentamos el respeto, la tolerancia, el compañerismo y la innovación. Buscamos líderes que transmitan estos valores, y eso se filtra en toda la organización.

¿La atracción de talento sigue siendo un reto?

Lo fue al principio. Hoy la marca Denodo facilita mucho. Nuestra reputación, sumada a un equipo de recruiting global desde A Coruña, hace que ya no sea un problema.

Han anunciado planes de salir a bolsa en EEUU. ¿En qué punto están?

Siguen en la agenda, pero el mercado de salidas a bolsa de tecnológicas estuvo parado los últimos años. Ahora parece que se reactiva. Será una decisión del consejo, pero sí contemplamos ser empresa cotizada en el futuro.

La inteligencia artificial está revolucionando el sector. ¿Qué papel juega en Denodo?

Es una prioridad absoluta. Integramos IA en automatización y gestión de datos, y somos la pasarela que necesitan los modelos para acceder a información gobernada y fiable. Colaboramos con fabricantes como OpenAI o Google Gemini y ya tenemos clientes con aplicaciones reales en producción.

