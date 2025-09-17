Un 'disparo' en la red eléctrica causa apagones en varias zonas de A Coruña
Riazor, Os Rosales y el entorno de la plaza de Pontevedra, entre las zonas afectadas por cortes intermitentes del suministro esta mañana
Un disparo en la red eléctrica ha sido la causa de los apagones registrados este miércoles por la mañana en varias zonas de A Coruña, según explican fuentes de Unión Fenosa. Explican las mismas fuentes que un disparo es "como cuando salta el automático en casa" y señalan que por ahora se desconoce la causa de esta situación, que ha provocado cortes intermitentes del suministro eléctrico en el entorno de Riazor, Os Rosales, el eje del paseo marítimo y el entorno de la plaza de Pontevedra y zona centro de la ciudad.
El problema se detectó a las 07.57h y, según fuentes de Fenosa, la intervención de sus equipos permitió que los usuarios fueran recuperando el servicio en los siguientes 50 minutos, aunque en algunos casos se han registrado "coletazos" con nuevos cortes intermitentes de suministro. Los apagones han afectado a domicilios particulares, negocios y también a la red de semáforos en las zonas que quedaron en sombra durante los efectos de este disparo en la red eléctrica.
